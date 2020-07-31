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Дело Ивана Сафронова ,  
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Кремль заинтересовался отказом следствия открыть Сафронову суть обвинений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не в курсе причин, по которым следствие отказывается разъяснить адвокатам Ивана Сафронова суть обвинений в его адрес, но узнает об этом
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Кремле не в курсе причин, по которым следствие отказывается раскрыть адвокатам советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова суть обвинений, но «поинтересуется» ими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с вами знаем, что дело секретное. И я не знаю, как следственные действия в условиях секретности осуществляются и как осуществляется защита в условиях секретности. Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить, но мы обязательно поинтересуемся», — сказал Песков.

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
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Иван Сафронов

29 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который единственный из защитников не дал подписку о неразглашении, сообщил, что следствие ответило отказом на ходатайство защиты о разъяснении хотя бы части обвинений. По словам адвоката, защита пыталась выяснить, в сборе и передаче за границу каких секретных данных обвиняют Сафронова, когда и как, по мнению следствия, произошла такая передача и т.д.

«Фактически нам отказали во всем», — сказал Павлов и пояснил, что в условиях такой закрытости следствия и полного отсутствия информации организовать защиту Сафронова практически невозможно.

Адвокат предположил, что в результате ознакомиться с сутью обвинений защита Сафронова сможет только через полтора года, когда истечет предельный срок содержания под стражей и обвиняемого начнут знакомить с материалами дела.

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Ранее Павлов говорил РБК, что адвокаты Сафронова не понимают, почему ФСБ скрывает от Сафронова, в чем он обвиняется.

«Честно говоря, смысла скрывать это с точки зрения национальной безопасности я не понимаю. Почему надо делать какие-то непонятные сливы в агентство ТАСС, но от самого обвиняемого, в чем он обвиняется, скрывать, в контактах с кем он обвиняется», — сказал Павлов.

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Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля, ему предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК). Задержанный был заключен под стражу и находится в СИЗО «Лефортово».

По мнению ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и действовал в их интересах. О каких именно потенциально опасных действиях идет речь, следствие не сообщает. Период, о котором говорят следователи (2012–2017 годы), касается времени, когда Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и доступа к государственной тайне у него не было и быть не могло в силу специфики профессиональной деятельности, подчеркивают адвокаты и правозащитники. У Сафронова не было доступа к сведениям, относящимся к государственной тайне, и в период работы в «Роскосмосе», следовало из официального заявления госкорпорации.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Иван Сафронов
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