Кремль заинтересовался отказом следствия открыть Сафронову суть обвинений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не в курсе причин, по которым следствие отказывается разъяснить адвокатам Ивана Сафронова суть обвинений в его адрес, но узнает об этом

Иван Сафронов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Кремле не в курсе причин, по которым следствие отказывается раскрыть адвокатам советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова суть обвинений, но «поинтересуется» ими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с вами знаем, что дело секретное. И я не знаю, как следственные действия в условиях секретности осуществляются и как осуществляется защита в условиях секретности. Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить, но мы обязательно поинтересуемся», — сказал Песков.

29 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который единственный из защитников не дал подписку о неразглашении, сообщил, что следствие ответило отказом на ходатайство защиты о разъяснении хотя бы части обвинений. По словам адвоката, защита пыталась выяснить, в сборе и передаче за границу каких секретных данных обвиняют Сафронова, когда и как, по мнению следствия, произошла такая передача и т.д.

«Фактически нам отказали во всем», — сказал Павлов и пояснил, что в условиях такой закрытости следствия и полного отсутствия информации организовать защиту Сафронова практически невозможно.