СМИ узнали о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Служба внешней разведки следила за перепиской Сафронова, которую он вел через домашний компьютер пишет «Коммерсантъ». Впоследствии СВР сообщила ФСБ о том, что экс-журналист якобы мог раскрыть сведения, составляющие гостайну

Иван Сафронов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Данные о том, что советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов якобы мог в 2017 году передать сведения, составляющие гостайну, ФСБ получила от Службы внешней разведки (СВР). Об этом со ссылкой на информацию стороны защиты сообщил «Коммерсантъ».

СВР негласно контролировала переписку Сафронова, которую он вел через домашний компьютер, пишет издание. Служба разведки выяснила, что материал, отправленный журналистом, в Чехии получил некто, возможно связанный с разведкой этой страны.

Два других исследования, на которые опирается следствие, основываются на результатах прослушки телефонных разговоров и переписки Сафронова, указывает издание.

В то же время объем переданных данных и то, сколько раз журналист этим занимался, в материалах не указано. Также отсутствует информация о получателе и форме и сумме вознаграждения, якобы полученного за разглашение гостайны, хотя указано, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений, пишет «Коммерсантъ».