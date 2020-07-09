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Дело Ивана Сафронова ,  
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СМИ узнали о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Служба внешней разведки следила за перепиской Сафронова, которую он вел через домашний компьютер пишет «Коммерсантъ». Впоследствии СВР сообщила ФСБ о том, что экс-журналист якобы мог раскрыть сведения, составляющие гостайну
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Данные о том, что советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов якобы мог в 2017 году передать сведения, составляющие гостайну, ФСБ получила от Службы внешней разведки (СВР). Об этом со ссылкой на информацию стороны защиты сообщил «Коммерсантъ».

СВР негласно контролировала переписку Сафронова, которую он вел через домашний компьютер, пишет издание. Служба разведки выяснила, что материал, отправленный журналистом, в Чехии получил некто, возможно связанный с разведкой этой страны.

Два других исследования, на которые опирается следствие, основываются на результатах прослушки телефонных разговоров и переписки Сафронова, указывает издание.

В то же время объем переданных данных и то, сколько раз журналист этим занимался, в материалах не указано. Также отсутствует информация о получателе и форме и сумме вознаграждения, якобы полученного за разглашение гостайны, хотя указано, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений, пишет «Коммерсантъ».

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
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Иван Сафронов

По данным издания, Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили в своих заключениях следствию, что в переданных материалах о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока имеются секретные сведения.

Сафронова задержали по обвинению в госизмене 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. Журналист, якобы выполняя ее задания, собирал и передавал представителю спецслужбы «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности» России, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Сафронов получил задание от представителя чешской спецслужбы в 2017 году и впоследствии передал ему данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока. Конечным получателем при этом следствие считает США, пояснила защита. Завербован журналист якобы был с 2012 года.

Сафронова арестовали на два месяца, до 6 сентября. Его адвокат Олег Елисеев сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда. Сам Сафронов своей вины не признал.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Иван Сафронов, Служба внешней разведки
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