Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Ведущий дело Ивана Сафронова следователь ФСБ решил, что защита пытается раскрыть данные предварительного следствия

Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который единственный из защитников пока не дал подписку о неразглашении.

Защита подавала ходатайства, чтобы следователи объяснили хотя бы часть обнародованных против Сафронова обвинений. 29 июля защита получила ответ от следователя по особо важным делам СУ ФСБ подполковника юстиции Александра Чабана. Он решил, что под предлогом разъяснения сути обвинения Сафронов и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия и отказал в удовлетворении ходатайств.

Среди поставленных адвокатами вопросов были: как именно чешские спецслужбы завербовали Сафронова, какими техническими средствами, по версии следствия, он пользовался для передачи информации, какие статьи Сафронова использовались для проведения экспертиз и ряд других.

Защита не получила ответа ни на один вопрос о сути обвинений. «Фактически нам отказали во всем», — сказал Павлов и пояснил, что в условиях такой закрытости следствия и полного отсутствия информации организовать защиту Сафронова практически невозможно.