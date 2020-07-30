Правозащитники обратились в СПЧ по делу Ивана Сафронова

Фонд защиты гласности и Центр защиты прав СМИ обратились в СПЧ с просьбой взять дело Ивана Сафронова под особый контроль. С подозрением на коронавирус он изолирован в СИЗО и не может встретиться с адвокатами и представителями ОНК

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова направили обращение главе президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять дело в отношении Ивана Сафронова под особый контроль и добиваться гласности (копия обращения есть у РБК).

Арапова подтвердила РБК, что обращение направлено на имя Фадеева, а копии — Павлу Гусеву и Андрею Бабушкину, поскольку они возглавляют профильные комитеты в СПЧ. «Будем ждать от совета каких-то действий. Правозащитное сообщество крайне обеспокоено делом Ивана. Есть вопросы к такого рода делам, насколько журналисты, пишущие на такие темы, могут чувствовать себя в безопасности в данной ситуации, когда гостайна не соблюдается. Дело очень непрозрачное», — подчеркнула правозащитница.

«Сейчас Иван Сафронов, перенесший тяжелую пневмонию, изолирован в СИЗО, не имеет возможности встретиться со своими адвокатами, не может получать письма и посылки в связи с подозрением на коронавирус», — подчеркивают правозащитники. Его также не могут навестить представители ОНК, что делает ситуацию еще менее прозрачной, настаивают авторы обращения.

«Учитывая серьезную общественную значимость и обеспокоенность журналистского профессионального сообщества, убедительно просим Совет по правам человека взять данное дело под особый контроль», — говорится в обращении в СПЧ. Правозащитники просят в рамках своей компетенции обратить внимание следственных органов и президента «на ситуацию, вызывающую серьезную обеспокоенность гражданского общества в связи с уголовным преследованием журналиста, а также на мнение журналистского сообщества». Они требуют от следственных органов открытого и гласного расследования, своевременного информирования общества об основаниях предъявленного обвинения и о ходе расследования, а также обеспечения беспрепятственного доступа к Сафронову членов ОНК и адвокатов.