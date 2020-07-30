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Дело Ивана Сафронова ,  
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Правозащитники обратились в СПЧ по делу Ивана Сафронова

Фонд защиты гласности и Центр защиты прав СМИ обратились в СПЧ с просьбой взять дело Ивана Сафронова под особый контроль. С подозрением на коронавирус он изолирован в СИЗО и не может встретиться с адвокатами и представителями ОНК
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова направили обращение главе президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять дело в отношении Ивана Сафронова под особый контроль и добиваться гласности (копия обращения есть у РБК).

Арапова подтвердила РБК, что обращение направлено на имя Фадеева, а копии — Павлу Гусеву и Андрею Бабушкину, поскольку они возглавляют профильные комитеты в СПЧ. «Будем ждать от совета каких-то действий. Правозащитное сообщество крайне обеспокоено делом Ивана. Есть вопросы к такого рода делам, насколько журналисты, пишущие на такие темы, могут чувствовать себя в безопасности в данной ситуации, когда гостайна не соблюдается. Дело очень непрозрачное», — подчеркнула правозащитница.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

«Сейчас Иван Сафронов, перенесший тяжелую пневмонию, изолирован в СИЗО, не имеет возможности встретиться со своими адвокатами, не может получать письма и посылки в связи с подозрением на коронавирус», — подчеркивают правозащитники. Его также не могут навестить представители ОНК, что делает ситуацию еще менее прозрачной, настаивают авторы обращения.

«Учитывая серьезную общественную значимость и обеспокоенность журналистского профессионального сообщества, убедительно просим Совет по правам человека взять данное дело под особый контроль», — говорится в обращении в СПЧ. Правозащитники просят в рамках своей компетенции обратить внимание следственных органов и президента «на ситуацию, вызывающую серьезную обеспокоенность гражданского общества в связи с уголовным преследованием журналиста, а также на мнение журналистского сообщества». Они требуют от следственных органов открытого и гласного расследования, своевременного информирования общества об основаниях предъявленного обвинения и о ходе расследования, а также обеспечения беспрепятственного доступа к Сафронову членов ОНК и адвокатов.

Кроме того, Симонов и Арапова просят СПЧ публично информировать общественность о результатах общественного контроля за следствием по делу Сафронова, предавая огласке ответы государственных органов на все запросы.

«Мы все понимаем, что секретность и невнятность обвинения, жесткость по отношению к подозреваемому журналисту способны усугубить нарастающий кризис доверия между медиасообществом и органами власти», — отмечается в обращении, по мнению авторов которого это дело «демонстрирует серьезную угрозу всем журналистам, пишущим на темы, так или иначе относящиеся к военной и космической промышленности, затрагивающим вопросы национальной безопасности».

После ареста Сафронова солидарность с ним выразили ведущие российские издания, включая «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Дождь», «Медузу», «Медиазону», «Новую газету». Журналиста поддержали коллеги, в том числе Андрей Колесников, Михаил Зыгарь, Елизавета Осетинская, Глеб Черкасов, Илья Булавинов, Иван Голунов и десятки других. «Они подтверждают профессионализм Сафронова и требуют открытого следствия: сейчас основание для предъявленного обвинения не известно даже адвокатам, представители следствия не представили необходимых документов и в суд при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения», — говорится в документе.

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Общество
Иван Сафронов

В обращении говорится, что Сафронов — потомственный журналист, продолживший в «Коммерсанте» дело отца, который также писал о военной промышленности и военно-техническом сотрудничестве и погиб в 2007 году при странных обстоятельствах, когда работал над расследованием о продаже российских ракет в Иран.

Упоминается также, что в сентябре 2018 года Сафронов первым сообщил о причинах аварии на Международной космической станции, а в марте 2019-го — о том, что Россия будет поставлять Египту истребители Су-35. Авторы обращения подчеркивают, что весной прошлого года он был уволен из «Коммерсанта», после того как отказался раскрыть источники одного из материалов представителям акционера газеты (текст был о том, что Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации). В своем отказе Сафронов руководствовался профессиональной этикой журналиста и ст. 41 закона «О СМИ»; вместе с ним газету покинули все журналисты политического блока «Коммерсанта».

Сотрудники ФСБ 7 июля задержали Ивана Сафронова, бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а в последние месяцы советника главы «Роскосмоса». Ему предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК). Задержанный был заключен под стражу и находится в СИЗО «Лефортово».

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Общество
Иван Сафронов

По мнению ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и действовал в их интересах. О каких именно потенциально опасных действиях идет речь, следствие не сообщает. Период, о котором говорят следователи (2012–2017 годы), касается времени, когда Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и доступа к государственной тайне у него не было и быть не могло в силу спефицики профессиональной деятельности, подчеркивают адвокаты и правозащитники. У Сафронова не было доступа к сведениям, относящимся к государственной тайне, и в период работы в «Роскосмосе», следовало из официального заявления госкорпорации.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Иван Сафронов, госизмена, дело о госизмене, СПЧ
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