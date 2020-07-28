Адвокат заявил о нежелании Сафронова заключить сделку со следствием

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В ходе беседы с защитой обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова следствие предлагало заключить сделку, однако этот вариант не рассматривался. Об этом РБК сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«После того, как допрос был закончен, в ходе неформальной беседы с защитниками следователь обмолвился, что видит выходом из ситуации заключение сделки, где бы Иван рассказал о своих источниках. Мы это даже не рассматривали как вариант, улыбнулись друг другу и разошлись», — рассказал Павлов.

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