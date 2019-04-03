Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени

Пресненский суд Москвы продлил на полгода содержание под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Действующий срок ареста истекает 8 апреля.
В среду также стало известно, что гособвинителю по делу футболистов Светлане Тарасовой предоставили государственную защиту. Перед началом предварительного заседания по делу она вошла в зал суда в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее защиту
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки, в которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак.