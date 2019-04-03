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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени
Футболисты останутся в СИЗО до конца сентября. Адвокаты просили отпустить спортсменов под домашний арест или подписку о невыезде
Александр Кокорин и Павел Мамаев (справа) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы продлил на полгода содержание под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Действующий срок ареста истекает 8 апреля.

В среду также стало известно, что гособвинителю по делу футболистов Светлане Тарасовой предоставили государственную защиту. Перед началом предварительного заседания по делу она вошла в зал суда в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее защиту

Общество
Суд опубликовал видео с Кокориным и Мамаевым после пяти месяцев в СИЗО

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак.

В результате Паку выбили зуб, а также нанесли черепно-мозговую травму, у Соловчука — черепно-мозговая травма и перелом носа. Мамаев и Кокорин частично признали свою вину. Мамаев также выплатил 500 тыс. руб. пострадавшему водителю. Подозреваемых арестовали в октябре 2018 года. После этого суд несколько раз продлевал их арест.

Общество
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

В конце марта адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека на содержание спортсмена в СИЗО. Юрист заметил, что Кокорин содержится в условиях, угрожающих его здоровью. ЕСПЧ отклонил жалобу. В начале марта футболист сообщил адвокатам, что врачи в СИЗО сделали ему электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. По словам Кокорина, у него началось «загноение ноги». Во ФСИН заявили, что у нападающего «Зенита», который находится в СИЗО «Бутырка», нет ожога. Информация о полученной травме не соответствует действительности. Адвокат назвал заявление ФСИН «прямой ложью».

Автор: Константин Ткаченко
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, арест, хулиганство
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