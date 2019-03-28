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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу адвокатов российского футболиста Александра Кокорина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

«Данное обращение не было принято к рассмотрению судом, так как нет соответствия правилу 47 регламента суда», — отметили в пресс-службе.

Адвокат спортсмена Андрей Ромашов накануне сообщил о подаче жалобы в ЕСПЧ. По его словам, это было сделано сразу, как стало известно, что дело поступило в суд. Юрист заметил, что Кокорин содержится в СИЗО в условиях, угрожающих его здоровью.

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Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после драк в центре Москвы. Им предъявили обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве, совершенными группой лиц по предварительному сговору. В конце февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов на их арест.

Теги: Александр Кокорин, ЕСПЧ, жалоба, футболист
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