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Мамаев и Кокорин частично признали вину
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Мамаев и Кокорин частично признали вину
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 14:18
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Мамаев и Кокорин частично признали вину

Арестованные по статьям о побоях и хулиганстве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин на суде частично признали свою вину, передает корреспондент РБК.

«По эпизоду с [водителем телеведущей «Первого канала» Виталием] Соловчуком я признаю вину частично», — сказал Мамаев.

«Признаю вину частично», — сказал Кокорин. При этом он выразил недоумение, что его обвинили в эпизоде с Соловчуком, хотя, по его словам, видео показывает, что он его не трогал. Футболист добавил, что на записи слышны оскорбления со стороны водителя.

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«Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия», — добавил Кокорин.

Как заявил в ходе заседания ​адвокат Мамаева Игорь Бушманов, его подзащитный компенсировал ущерб, причиненный Соловчуку. Защитник попросил отпустить спортсмена под залог.

Тверской суд Москвы рассматривает 5 декабря ходатайство о продлении срока ареста футболистам. Мамаев и Кокорин арестованы Тверским судом до 8 декабря по обвинениям в побоях и хулиганстве. Они подрались в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей «Первого канала».​ Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба, Виталий Соловчук — черепно-мозговую травму и перелом носа.

Теги: футболист , хулиганство , вина
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