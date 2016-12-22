Мамаев и Кокорин частично признали вину

Арестованные по статьям о побоях и хулиганстве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин на суде частично признали свою вину, передает корреспондент РБК.

«По эпизоду с [водителем телеведущей «Первого канала» Виталием] Соловчуком я признаю вину частично», — сказал Мамаев.

«Признаю вину частично», — сказал Кокорин. При этом он выразил недоумение, что его обвинили в эпизоде с Соловчуком, хотя, по его словам, видео показывает, что он его не трогал. Футболист добавил, что на записи слышны оскорбления со стороны водителя.

«Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия», — добавил Кокорин.

Как заявил в ходе заседания ​адвокат Мамаева Игорь Бушманов, его подзащитный компенсировал ущерб, причиненный Соловчуку. Защитник попросил отпустить спортсмена под залог.

Тверской суд Москвы рассматривает 5 декабря ходатайство о продлении срока ареста футболистам. Мамаев и Кокорин арестованы Тверским судом до 8 декабря по обвинениям в побоях и хулиганстве. Они подрались в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей «Первого канала».​ Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба, Виталий Соловчук — черепно-мозговую травму и перелом носа.