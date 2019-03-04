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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин пожаловался на ожог и загноение ноги после медпроцедуры в СИЗО

Находящийся в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался своим адвокатам, что он получил ожог после физиотерапевтической процедуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Ромашов.

«В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около десяти дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги», — сказал юрист.

Другой адвокат футболиста Татьяна Стукалова сказала агентству, что они просят допустить к Кокорину квалифицированных врачей.

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В феврале защита футболиста утверждала, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с угрозой его здоровью из-за нахождения в СИЗО. Стукалова тогда говорила, что у спортсмена обострилась старая травма.

Ранее Кокорин жаловался на боли в колене после травмы, полученной им в марте 2018 года. Футболист утверждал, что причиной болей стала нехватка нагрузок в СИЗО.

Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре после драк в центре Москвы. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, после чего подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Их обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Все четверо находятся под арестом.

Теги: Александр Кокорин, жалоба
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