Кокорин пожаловался на ожог и загноение ноги после медпроцедуры в СИЗО

Кокорин пожаловался на ожог и загноение ноги после медпроцедуры в СИЗО

Находящийся в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался своим адвокатам, что он получил ожог после физиотерапевтической процедуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Ромашов.

«В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около десяти дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги», — сказал юрист.

Другой адвокат футболиста Татьяна Стукалова сказала агентству, что они просят допустить к Кокорину квалифицированных врачей.

В феврале защита футболиста утверждала, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с угрозой его здоровью из-за нахождения в СИЗО. Стукалова тогда говорила, что у спортсмена обострилась старая травма.