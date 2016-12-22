Адвокат Кокорина назвала неразумным продление срока следствия до февраля

Продление срока следствия на два месяца в отношении Александра и Кирилла Кокориных «явно противоречит разумному», заявила их адвокат Татьяна Стукалова.

В своем сообщении в Instagram она рассказала, что 9 ноября посетила подзащитных в СИЗО «Бутырка». По ее словам, «у ребят настроение нормальное».

Она подтвердила информацию о том, что Александру Кокорину и проходящему по этому же делу футболисту Павлу Мамаеву ограничили число посещений спортзала. «Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных», — пояснила она, сославшись на заявление администрации следственного изолятора.

Кроме того, адвокат ответила на появившиеся в СМИ данные о том, что в ближайшее время срок следствия по этому делу будет продлен на два месяца. «Продление срока следствия на два месяца, а всего до четырех месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному», — считает правозащитник.

Также она прокомментировала перспективы продления ареста фигурантов дела на тот же срок. «Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки», — отметила Стукалова.

8 ноября агентство «Росбалт, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что СК планирует продлить срок следствия по делу Кокорина и Мамаева на два месяца — до 8 февраля, якобы из-за необходимости проведения ряда дополнительных экспертиз.

Футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали за потасовку в кафе в центре Москвы, которая произошла 8 октября. Они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба. До событий в кафе Кокорин и Мамаев с друзьями напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука за то, что тот назвал их петухами. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.