Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, сообщает ТАСС.

«Как только нам стало известно, что дело поступило в суд, мы подали в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Александра при избрании и продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил адвокат. Ромашов отметил, что Кокорин содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью.

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после двух инцидентов в центре столицы. По версии следствия, обвиняемые напали на водителя ведущей «Первого канала», а затем устроили драку в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. В конце февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов на их арест. Накануне уголовное дело в отношении подозреваемых поступило в Пресненский районный суд Москвы,