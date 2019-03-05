ФСИН опровергла информацию об ожоге у Кокорина после процедуры в СИЗО

ФСИН опровергла информацию об ожоге у Кокорина после процедуры в СИЗО

У нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», нет ожога. Информация о полученной травме не соответствует действительности, заявил РБК начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Речь идет о жалобе Кокорина адвокатам, про которую стало известно 4 марта. Футболист сообщил, что несколько дней назад врачи в СИЗО сделали ему электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. По словам Кокорина, у него началось «загноение ноги».

Адвокат футболиста Андрей Ромашов в разговоре с РБК назвал заявление ФСИН «прямой ложью». «ФСИН заняла такую позицию, чтобы ни за что не отвечать. Сегодня же заявление напишем и в прокуратуру, и в ОНК», — уточнил он. Цыганков сказал РБК, что защита может подавать «какие угодно заявления, это их право».