Гособвинитель по делу Кокорина и Мамаева пришла в зал суда с госохраной

Гособвинитель по делу Кокорина и Мамаева пришла в зал суда с госохраной

Гособвинителю по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлане Тарасовой предоставили государственную защиту, сообщает ТАСС.

Перед началом предварительного заседания по делу Тарасова вошла в зал Пресненского суда Москвы в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее защиту. По данным «РИА Новости», она пришла под охраной ОМОНа.

При этом не уточняется, в связи с каким именно делом она находится под госзащитой.

Тарасова была гособвинителем в деле о взятке губернатору Кировской области Никиты Белых и в деле о массовой драке на Хованском кладбище, которая произошла в 2016 году.

В феврале источники «РИА Новости» и агентства «Москва» сообщали, что на могиле отца Тарасовой была найдена записка с угрозами в адрес прокурора.