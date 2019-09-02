«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» на Багамах

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте фотографии урагана «Дориан», который обрушился на северную часть Багамских островов. Снимки сделали российские космические аппараты дальнего зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2.
Фотографии датированы 31 августа и 1 сентября, отмечается в сообщении госкорпорации в Twitter. Информацию с них обработал оператор космических средств дистанционного зондирования Земли — холдинг «Российские космические системы».
Как говорится в заявлении «Роскосмоса», спасатели используют космические снимки, чтобы оценить масштаб разрушений, восстановить коммуникации и обеспечить продовольствием и водой жителей.
По последним данным, указывает госкорпорация, максимальная скорость порывов ветра урагана достигла порядка 300 км/ч. «Дориану» присвоена пятая (высшая) категория по шкале Саффира — Симпсона. Эта категория означает опасность для жизни людей и сильные разрушения.