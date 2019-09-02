«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» на Багамах

Национальный центр США по слежению за ураганами ранее предупредил, что «Дориан» к вечеру понедельника, 2 сентября, достигнет побережья Флориды. Губернатор штата Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию населения в девяти прибрежных округах, еще в семи — добровольную. Эвакуацию также объявили власти штатов Джорджия и Южная Каролина. В Северной Каролине ввели режим ЧС. В США отменили более тысячи рейсов.

Как сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, наибольший урон стихия нанесла островам Абако и Большая Багама. В северной части Багамских островов могли быть серьезно повреждены или разрушены до 13 тыс. домов. По данным местных СМИ, первой жертвой урагана стал семилетний мальчик.

31 августа президент США Дональд Трамп предупредил жителей США, что «Дориан» станет одним из самых серьезных ураганов за последние десятилетия. Ранее из-за надвигающейся стихии ему пришлось отменить визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны.