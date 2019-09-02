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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» на Багамах
Благодаря снимкам из космоса спасатели могут оценить масштаб разрушений, отмечает госкорпорация. Урагану присвоена наивысшая, пятая категория по шкале Саффира — Симпсона
Фото: roscosmos.ru

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте фотографии урагана «Дориан», который обрушился на северную часть Багамских островов. Снимки сделали российские космические аппараты дальнего зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2.

Фотографии датированы 31 августа и 1 сентября, отмечается в сообщении госкорпорации в Twitter. Информацию с них обработал оператор космических средств дистанционного зондирования Земли — холдинг «Российские космические системы».

Как говорится в заявлении «Роскосмоса», спасатели используют космические снимки, чтобы оценить масштаб разрушений, восстановить коммуникации и обеспечить продовольствием и водой жителей.

По последним данным, указывает госкорпорация, максимальная скорость порывов ветра урагана достигла порядка 300 км/ч. «Дориану» присвоена пятая (высшая) категория по шкале Саффира — Симпсона. Эта категория означает опасность для жизни людей и сильные разрушения.

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Национальный центр США по слежению за ураганами ранее предупредил, что «Дориан» к вечеру понедельника, 2 сентября, достигнет побережья Флориды. Губернатор штата Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию населения в девяти прибрежных округах, еще в семи — добровольную. Эвакуацию также объявили власти штатов Джорджия и Южная Каролина. В Северной Каролине ввели режим ЧС. В США отменили более тысячи рейсов.

Как сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, наибольший урон стихия нанесла островам Абако и Большая Багама. В северной части Багамских островов могли быть серьезно повреждены или разрушены до 13 тыс. домов. По данным местных СМИ, первой жертвой урагана стал семилетний мальчик.

31 августа президент США Дональд Трамп предупредил жителей США, что «Дориан» станет одним из самых серьезных ураганов за последние десятилетия. Ранее из-за надвигающейся стихии ему пришлось отменить визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Роскосмос», ураган, Багамские острова
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