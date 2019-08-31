Трамп предупредил жителей США об «одном из крупнейших» ураганов

Президент США Дональд Трамп предупредил жителей США о том, что надвигающийся на страну ураган «Дориан» будет одним из самых серьезных за последние десятилетия. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Похоже, что наша великая Южная Каролина может пострадать гораздо сильнее, нежели мы ожидали. То же касается Джорджии и Северной Каролины», — написал Трамп. Президент США отметил, что направление движения стихийного бедствия сложно предугадать.

«Этот ураган — один из крупнейших и сильнейших, которых мы видели за последние десятилетия», — заявил Трамп, призвав жителей страны быть осторожными.

Накануне Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося «Дориана», на борьбу с последствиями стихии была выделена федеральная помощь. Режим ЧС ввели и в нескольких округах штата Джорджия. Власти Содружества Багамских островов начали экстренную эвакуацию жителей. Из-за стихийного бедствия Трамп отменил намеченный на начало следующей недели визит в Польшу. По его словам, для него очень важно находиться в США во время бедствия.

В субботу, 31 августа, ураган «Дориан» усилился до четвертой категории опасности из пяти, сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами. Скорость ветра достигла 215 км/ч. По данным центра, разрушительный шторм пройдет вдоль побережья штата Флорида в начале следующей недели. При этом, по прогнозам синоптиков, ураган замедлится и повернет около побережья на север.