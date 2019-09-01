Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического

В ближайшее время в эпицентре урагана окажутся острова Абако Багамского архипелага. Власти островов ранее объявили эвакуацию

Фото: Gerald Herbert / AP

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг наивысшей, пятой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. В сообщении ураган называется катастрофическим.

По данным центра, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Как отмечает Associated Press, ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган отклонится на северо-восток и затронет юго-восточное побережье США. Однако власти предупредили, что, даже если эпицентр урагана останется вдали от берега, прибрежная зона пострадает в результате шторма и сильных ливней.

В северной части Багамских островов закрыты отели, люди заколотили дома, а власти перемещают жителей из низкорасположенных областей на более крупные острова. Ранее власти архипелага объявили эвакуацию.