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Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического
В ближайшее время в эпицентре урагана окажутся острова Абако Багамского архипелага. Власти островов ранее объявили эвакуацию
Фото: Gerald Herbert / AP

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг наивысшей, пятой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. В сообщении ураган называется катастрофическим.

По данным центра, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Как отмечает Associated Press, ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган отклонится на северо-восток и затронет юго-восточное побережье США. Однако власти предупредили, что, даже если эпицентр урагана останется вдали от берега, прибрежная зона пострадает в результате шторма и сильных ливней.

В северной части Багамских островов закрыты отели, люди заколотили дома, а власти перемещают жителей из низкорасположенных областей на более крупные острова. Ранее власти архипелага объявили эвакуацию. 

Политика
Трамп отменил визит в Польшу

Накануне «Дориан» усилился до четвертой категории. Из-за приближающегося урагана режим чрезвычайной ситуации ввели в штате Флорида, а также в нескольких округах Джорджии.

Американский лидер Дональд Трамп ранее предупредил жителей Соединенных Штатов, что надвигающийся на страну ураган будет одним из самых серьезных за последние десятилетия. Кроме того, глава государства отменил визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября. По словам Трампа, для него важно находиться во время урагана в Соединенных Штатах и контролировать, что все федеральные ресурсы сосредоточены на надвигающейся стихии.

Автор: Юлия Выродова
Теги: ураган, Багамские острова, Атлантический океан
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Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Общество
Сила урагана «Дориан» увеличилась до четвертой категории из пяти
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