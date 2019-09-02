Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию населения в девяти прибрежных округах в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Обязательные приказы об эвакуации были изданы в прибрежных районах округов Палм-Бич, Мартин и Сент-Люси», — говорится в заявлении от 1 сентября. Десантис добавил, что 2 сентября поступят поручения об обязательной эвакуации округов Сент-Джонс, Бревард, Волуси, Дюваль, Индиан-Ривер и Нассау. Для обеспечения беспрепятственной эвакуации власти приостановили сбор платы за проезд на платных магистралях Флориды.

Еще в семи округах жителям предложена добровольная эвакуация.

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия. Власти намерены эвакуировать из прибрежных районов около 1 млн человек.