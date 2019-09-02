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Губернатор Джорджии объявил эвакуацию из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации населения в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Речь идет об эвакуации жителей округов Чатем, Брайан, Либерти, Мак-Интош, Глинн и Кэмден. Ранее в них уже был введен режим ЧС. Всего штат включает в себя 159 округов. По его словам, эвакуация начнется 2 сентября в 12:00 (19:00 мск).

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штате Южная Каролина. Власти планируют эвакуировать с прибрежных районов около 1 млн человек.

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Ураган «Дориан» добрался до Багамских островов в Атлантике

В настоящее время ураган бушует на островах Багамского архипелага, где скорость ветра достигает 185 миль в час (298 км/ч). По данным метеорологов, после Багамских островов «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США.

Президента США Дональд Трамп сообщил жителям страны, что надвигающийся ураган «Дориан» может стать одним из самых серьезных за последние десятилетия. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь, призвал не посещать пляжи из-за высоких волн.

Теги: ураган, эвакуация, Джорджия
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