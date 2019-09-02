В Северной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил во всех 100 округах режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте губернатора.

Как указано в заявлении, данная мера даст возможность местным властям вовремя мобилизовать все свои ресурсы и обратиться за федеральной помощью. Ранее режим ЧС уже был введен во Флориде и нескольких округах штата Джорджия.

Глава штата издал указы о временной отмене транспортных федеральных правил в целях обеспечения поставок товаров первой необходимости и о помощи фермерам быстро собирать и перевозить урожай и скот.

Купер также попросил жителей Северной Каролины запасаться питьевой водой, продуктами питания, лекарствами по рецепту, батарейками и другими предметами первой необходимости на несколько дней.