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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок

Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова. Это первая жертва «Дориана» на Багамах, сообщает местное издание Bahamas Press.

По данным газеты, мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. Сестра погибшего мальчика пропала без вести.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США.

Из-за приближающегося урагана власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида объявили обязательную эвакуацию населения. Всего из прибрежных районов запланировано эвакуировать около 1 млн человек.
 

Теги: Багамские острова, ураган, ребенок, погибший, жертвы урагана
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