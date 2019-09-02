Более тысячи рейсов отменили из-за урагана «Дориан» в США

Более тысячи рейсов отменили из-за урагана «Дориан» в США

В Соединенных Штатах отменили 1034 авиарейса из-за угрозы урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте FlightAware, позволяющем отслеживать полеты в реальном времени.

Большинство авиарейсов было отменено в аэропортах штата Флорида — Форт-Лодердейл, Орландо, Палм-Бич и Майами.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, «Дориан» достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость ветра урагана достигает 280 км/ч. Ожидается, что к вечеру понедельника, 2 сентября, он достигнет побережья Флориды. Губернатор штата Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию населения в понедельник, 1 сентября.

Ранее ураган «Дориан» нанес обширный ущерб северной части Багамских островов. Согласно заявлению Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 13 тыс. домов были серьезно повреждены или разрушены, тысячи жителей нуждаются в чистой воде из-за загрязнения питьевых источников.