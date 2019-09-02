Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию из-за приближения урагана

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил об эвакуации жителей в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом он заявил в ходе брифинга, опубликованного в Facebook South Carolina ETV.

Эвакуация начнется в понедельник, 2 сентября, в 12:00 по местному времени (19.00 мск). Власти планируют эвакуировать с прибрежных районов штата порядка 1 млн человек.

Макмастер также приказал со вторника закрыть все школы и государственные учреждения в восьми округах штата. Отмечается, что эвакуация жителей Южной Каролины уже началась в домах престарелых и больницах.

Ранее стало известно, что ураган добрался до островов Багамского архипелага, где скорость ветра достигает 185 миль в час (298 км/ч). По данным метеорологов, после прохождения Багам «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США. Режим ЧС уже введен в Северной Каролине, Флориде и нескольких округах Джорджии.