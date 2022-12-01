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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Лингвисты сообщили о росте спроса на обучение сербскому и грузинскому

Лингвисты сообщили о резком росте спроса на обучение сербскому и грузинскому языкам
Наибольший интерес жители России демонстрировали к изучению иврита, грузинского, сербского, китайского, турецкого и армянского языков. В языковых школах назвали два пика роста — с началом спецоперации и частичной мобилизации
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос в 2022 году, пики приходились на март и октябрь. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» (есть у РБК), данные подтвердили представители языковых школ и курсов.

«Наши аналитики сравнили периоды с марта по апрель 2022 года с двумя зимними месяцами — январем и февралем. Весной произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам», — сообщили в пресс-службе «Профи».

При этом, как отметили представители сервиса, если сравнить октябрь 2022 года с августом того же года, то осенью большим спросом стали пользоваться услуги преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков. «При сравнении спроса на репетиторов по иностранным языкам год к году (2021-й и 2022-й. — РБК) сильнее всего увеличилась потребность в специалистах по сербскому (+278%), грузинскому (+188%), ивриту (+164%), турецкому (+108%), китайскому (+79%), болгарскому (+77%) и армянскому (+59%) языкам», — отметили в пресс-службе.

О том, что спрос на изучение иностранных языков значительно вырос и происходил волнами, сообщила РБК основатель и руководитель международной онлайн-школы иностранных языков Language Life Юлия Амлинская. «Волны примерно совпали с началом специальной операции (март 2022 года) и началом частичной мобилизации (октябрь 2022 года). Стоит также отметить, что, конечно, реакция, связанная с изучением языков, не была мгновенной — видно, что люди собирались, размышляли, анализировали происходящие события. Точную статистику предоставить сложно, но значительно вырос спрос на такие языки, как сербский, турецкий, иврит, латышский, литовский, эстонский, — они занимают лидирующие позиции, — а также болгарский, грузинский, армянский и киргизский», — сказала она.

Однако, отметила Амлинская, на казахский язык такого спроса не наблюдалось, что, вероятно, объяснялось тем, что жители Казахстана хорошо владеют русским языком. Руководитель Language Life также рассказала, что спрос на изучение языков после 21 сентября (объявления в России частичной мобилизации. — РБК) значительно повысился по сравнению со всем предыдущим периодом и по сравнению с ситуацией после 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. «Особенно возрос спрос на сербский и турецкий языки, а также на балтийские языки», — добавила Амлинская.

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В онлайн-школе армянского языка Armenian.Light РБК рассказали, что в период после 24 февраля и до лета 2022 года спрос на изучение падал, но с летнего периода снова возрос. «После 21 сентября наблюдается положительная динамика. <...> Спрос на изучение армянского языка возрос в силу того, что большое количество граждан России переезжают в Армению», — сказали в школе.

Представитель администрации школы армянского языка Tumanyan.Online сказал РБК, что у организации нет подробных статистических данных, но согласился дать оценку ситуации.

«Наша школа основана в 2018 году, и на данный момент у нас занимаются (или занимались ранее) более 1 тыс. учеников из 30 стран мира. Особенность и отличие нашей школы в том, что мы применяем современные методики и инструменты для преподавания. Мы преподаем армянский как иностранный язык. Первая программа основана на четырехтомном учебнике Аиды Маркосян «Крунк Айастани» для русскоязычных учеников. Также у нас есть программа для англоязычных учеников».

Лингвисты сообщили о росте спроса на обучение сербскому и грузинскому
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По его словам, до начала спецоперации основную массу учеников Tumanyan.Online составляли армяне, проживающие в диаспорах, большей частью в России. «У нас значительно увеличилось число обращений из самой Армении за счет мигрантов из России. Среди них есть и армяне, но львиная доля — это ученики других национальностей, которые переехали сами либо релоцировались вместе со своими компаниями. Количество наших корпоративных клиентов значительно выросло на этом фоне», — сказал представитель школы.

«После сентября ситуация особо не изменилась, по крайней мере по количеству обращений, хоть количество россиян, приехавших в Армению, ощутимо выросло, конечно», — добавили в школе.

Представитель курсов турецкого языка «Твой турецкий» также заявил о росте интереса со стороны клиентов. «С начала 2022-го спрос на изучение турецкого языка резко вырос, раньше основным контингентом были девушки, которые изучают турецкий язык для себя и семьи. Сейчас очень много молодых людей, которые изучают турецкий язык по работе: логистика, переезд. Большое количество изучают семьями в три-пять человек», — сказал собеседник РБК.

По его словам, спрос растет с каждым месяцем и многие, кто обращается, планируют переезд — возможно, не сейчас, но через пару лет. «Также из-за тесных связей с Турцией появляются рабочие места или потенциальные рабочие места для россиян, к примеру, в газовом хабе. Резкий спад был, когда были запрещены перелеты в Турцию, затем спрос возрастал из года в год и сейчас аналогично увеличивается, а с сентября — очень резко», — рассказал представитель курсов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он назвал ее вынужденной, необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения ее населения от «геноцида». Позже он заявил, что Россия намерена выполнить все цели операции. Минобороны при этом заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, которая, по его словам, была нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в России планировалось призвать 300 тыс. находящихся в запасе человек.

После объявления о мобилизации сотни тысяч россиян покинули страну, люди в основном уезжали в ближайшие страны: Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и Финляндию. На пограничных переходах на границе с Казахстаном и Грузией скопились многокилометровые очереди тех, кто пытался выехать.

С начала частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. При этом выехали из страны более 320 тыс. человек, около 100 тыс. остаются в Казахстане, уточнила министр.

Около 100 тыс. граждан России остались в Грузии после объявления частичной мобилизации, заявила президент республики Саломе Зурабишвили. По ее данным, с 21 сентября более 700 тыс. россиян пересекли границу с Грузией. «600 тыс. россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тыс. человек остались», — уточнила она.

В конце октября МВД Грузии сообщало, что в стране находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь.

В миграционной службе Армении ранее РБК сообщали, что с начала 2022 года и по состоянию на конец октября в республику въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 40 тыс. релоцировавшихся в этом году граждан России, что в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год, когда в Армении остались чуть более 16 тыс. россиян.

Полиция Армении сообщила по запросу РБК, что в республике с 21 сентября по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда временную регистрацию получили 722 российских гражданина. Увеличилось и число заявок на получение вида на жительство (ВНЖ) среди россиян: за полтора месяца документы на получение вида на жительство подали 708 человек. За тот же период прошлого года — в 2,5 раза меньше — 277.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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