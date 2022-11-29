ЦБ Казахстана сообщил о росте переводов из России в 13 раз

Нацбанк Казахстана: объем переводов из России в октябре вырос в 13 раз за год

В октябре из России в Казахстан было отправлено средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — в 13 раз больше, чем год назад. Хотя темпы роста и ускорились с началом мобилизации, объем переводов не достиг максимума за этот год

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд руб.). Пользователи систем совершили больше всего переводов с начала 2022 года — 123,4 тыс. транзакций. Эти показатели превышают результаты октября 2021 года в 13 и пять раз соответственно, следует из статистики, которую опубликовал Национальный банк Казахстана.

Россия лидирует по объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа — ее доля от общей суммы составляет 57,5%. Для сравнения: на втором месте по сумме переводов Киргизия, из которой в Казахстан за октябрь было отправлено 10,4 млрд тенге (14%).

Октябрь — первый полный месяц после объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России. Годовые приросты показателей переводов в октябре — максимальные по меньшей мере за период с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине (хотя сопоставимые результаты наблюдались, например, в июне). В начале октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов говорил, что со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс., а выехали 147 тыс. россиян. Впрочем, уже 18 октября он рассказал, что теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих: «Ежедневно прибывают 8–9 тыс. граждан, выезжают 10–11 тыс. граждан». 26 октября вице-министр цифрового развития Асет Турысов заявил, что с 21 сентября от иностранных граждан поступило около 200 тыс. заявлений на получение индивидуального идентификационного номера (ИНН), который нужен для различных операций, в том числе для открытия счета в банках Казахстана.

В месячном выражении объем переводов в октябре вырос на 19%, а число операций — на 20%. В сентябре рост составил 8,4 и 11,1% в сравнении с августом, а за год — в десять и четыре раза соответственно. В июле и августе 2022 года объем переводов за месяц и вовсе сократился. Но при этом в мае, июне и июле из России в Казахстан было отправлено больше денег, чем в октябре, — 45,6 млрд, 66,9 млрд и 54,6 млрд тенге соответственно.

Почему растут объемы переводов

После ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard у россиян возникли сложности с доступом к своим деньгам за границей. Российская платежная система «Мир» пока работает в десяти странах и с начала осени испытывает трудности с приемом карт, в том числе в Казахстане, так как иностранные банки начали отказываться от работы с ней после предупреждения Минфина США о риске санкций за сотрудничество с «Миром». На этом фоне системы переводов стали для россиян одним из основных способов получения денежных средств за рубежом.

Также приехавшие открывают за границей банковские карты, чтобы с их помощью расплачиваться безналично. На 1 ноября 2022 года банки Казахстана выпустили 42 млн карт международных платежных систем. За месяц их число увеличилось на 1,45%, а за год — на 8,19%. Эти показатели — не максимальные с начала специальной военной операции, при этом в статистике учитывается общее число работающих карт без фиксирования закрытого «пластика». Поэтому из данных Нацбанка нельзя сделать однозначный вывод о том, сколько карт банки выпустили за месяц.

Казахстан стал одним из основных направлений миграции для россиян после начала военной операции на Украине, в результате чего значительно возрос объем денежных переводов из России в Казахстан через различные системы переводов, говорит руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ (ранее «Делойт») Максим Налютин.

Однако октябрьские показатели объемов не превзошли летние, потому что Казахстан мог быть транзитной точкой для переезда в другие страны и уехавшие россияне переводили деньги уже туда, предполагает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. «Помимо этого, часть клиентов могли использовать альтернативные способы переводов: криптовалюты (стейблкоины), переводы через SWIFT и вывоз наличности из страны. Также часть людей, мигрировавших в сентябре—октябре, могли пока не дойти до фазы отправки дополнительных денег, помимо тех, что удалось вывести при быстрой миграции», — рассуждает эксперт.

В Казахстане все еще существует значительное число отделений и банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир», продолжает Налютин. По его словам, их от обслуживания отключили некоторые местные банки, но продолжают принимать «дочка» ВТБ и бывшая «дочка» Сбербанка, у которых значительная сеть присутствия в стране.