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Около 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации

Президент Грузии: около 100 тыс. россиян остались в стране после объявления мобилизации
После объявления мобилизации в России около 700 тыс. граждан уехали в Грузию, из них 600 тыс. человек перебрались в соседние страны или Европу, а 100 тыс. остались в стране, сообщила Зурабишвили
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Около 100 тыс. граждан России остались в Грузии после объявления частичной мобилизации, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter.

По ее данным, с 21 сентября более 700 тыс. россиян пересекли границу с Грузией. «600 тыс. россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тыс. человек остались», — уточнила она.

Кроме того, Грузия приняла около 30 тыс. украинских беженцев, часть из которых вернулась, «когда в Киеве все успокоилось».

В конце октября МВД Грузии сообщало, что в стране находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Планировалось призвать 300 тыс. резервистов. После этого за несколько дней на Верхнем Ларсе, единственном наземном КПП на российско-грузинской границе, образовались очереди. Спустя пять дней число машин в очереди на границе достигло почти 5 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузовиков. За день границу проезжали по 10 тыс. машин.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала военной операции на Украине, так как для въезда в страну не нужна виза, а разрешенное время пребывания — год.

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С начала спецоперации и до конца августа, по данным грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации), более 45 тыс. россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. В августе на их счетах в общей сложности насчитывалось около 1,88 млрд лари (более $670 млн).

Въезд россиян в Грузию оказал влияние на показатель среднего экономического роста — за первые восемь месяцев текущего года он составил 10,3%. Кроме того, в этом году ожидается рост ВВП Грузии до 10%, хотя до начала военных действий на Украине Международный валютный фонд прогнозировал его на уровне 5,9%.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации, после чего число россиян, пересекающих границу с Грузией, начало сокращаться. По данным Федеральной таможенной службы, по состоянию на 6:00 13 ноября в стране через КПП Верхний Ларс проехали 988 легковых машин и 502 грузовика.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Грузия мобилизация россияне эмиграция
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