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Военная операция на Украине ,  
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Путин подписал указ о частичной мобилизации

Мобилизация резервистов начинается с 21 сентября. Срок действия ранее заключенных контрактов о прохождении военной службы продлен до окончания периода частичной мобилизации

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С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация граждан на военную службу. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

В документе указано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. В самом указе сказано, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и только на время такой работы.

По закону призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Еще несколько категорий граждан по закону имеют право на отсрочку от призыва, к ним относятся:

  • члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы;
  • получившие «бронь» по решению правительства;
  • признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев);
  • занятые постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, обязанных по закону содержать таких больных и инвалидов;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет;
  • имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Кроме того, указом Путина правительству поручено определить иные категории граждан, которым будет предоставлена отсрочка.

Немобилизованные резервисты могут быть направлены для работы на гражданских должностях в армии и других воинских формированиях.

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Военнослужащие при объявлении мобилизации продолжают проходить военную службу. В частности, до окончания периода частичной мобилизации продолжат действовать ранее заключенные контракты о прохождении военной службы. Увольнять с военной службы, согласно указу Путина, будут лишь в трех случаях:

  • по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
  • в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодными к военной службе;
  • в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.

Губернаторам регионов России указом Путина поручено обеспечить проведение призыва мобилизованных «в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны». Глава ведомства Сергей Шойгу уже заявил, что призвать на военную службу планируется 300 тыс. резервистов.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Владимир Путин частичная мобилизация
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