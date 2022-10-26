МВД Грузии: с начала 2022 года более 112 тыс. россиян въехали в страну и остаются в ней

МВД Грузии сообщило о переезде в страну 112 тыс. россиян с начала года

Также МВД республики предоставило данные о прибывших и оставшихся в Грузии жителях Украины — их почти в пять раз меньше

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

По данным МВД Грузии на 3 октября, за девять месяцев 2022 года в страну приехали и остались там 112 733 россиянина, сообщает портал Newsge.com.

МВД предоставило эти сведения в ответ на запрос депутата парламента. Также были получены данные о числе прибывших за тот же период в Грузию граждан Украины — 25 779 человек. То есть россиян приехало почти в пять раз больше.

Напрямую из России попасть в Грузию в 2022 году можно было только сухопутным маршрутом, через пограничный пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Авиасообщение между странами прервано с 2019 года. Для россиян в Грузии действует безвизовый режим, они могут находиться на ее территории 365 дней.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября перед «Верхним Ларсом» образовалась очередь из желающих выехать в Грузию. В пробке стояло несколько тысяч автомобилей, ее длина составляла более 15 км. Несмотря на то что пункт пропуска является автомобильным, гражданам разрешили пересекать границу также на самокатах и велосипедах.

27 сентября рядом с КПП развернули мобилизационный пункт, на который поступили списки всех подлежащих мобилизации лиц. В тот же день Северная Осетия решила ограничить въезд в республику для машин из других регионов. 30 сентября МВД Грузии сообщило, что поток желающих пересечь границу сократился.

В начале октября грузинская неправительственная организация IDFI (Институт развития свободы информации) опубликовала данные, сколько россиян открыли счета в Грузии с начала спецоперации и до 31 августа этого года. Это сделали 45 тыс. человек, в общей сложности на их счетах было 1,88 млрд лари (более $670 млн).