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Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России

Токаев поручил создать условия для релокации компаний, ушедших с российского рынка
Релокация зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, в Казахстане даст стране хорошие возможности для наращивания производства товаров, подчеркнул Токаев
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев отметил, что сейчас наблюдается глобальная борьба за инвестиционный капитал, в частности каждая вторая из почти 1,4 тыс. зарубежных компаний приостановила деятельность или ушла с российского рынка.

«Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — подчеркнул глава государства.

Токаев напомнил, что поручал также подготовить ряд инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, однако пока «мало чем можно похвастаться» и новых проектов нет.

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В конце мая казахстанский лидер заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужно создать комфортные условия для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста.

По словам Токаева, «мировые гиганты» прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения союза и не могут игнорировать потенциал 180-миллионного потребительского рынка.

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В связи с этим президент Казахстана призвал ускорить завершение совместных проектов в рамках ЕАЭС, начать новые инвестиционные проекты, усовершенствовать «скоростные трансконтинентальные коридоры» с целью обеспечить глобальную конкурентоспособность. По его мнению, это станет «гарантией коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов».

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С конца февраля о приостановке или ограничении деятельности в России объявили ряд зарубежных компаний, в том числе Apple, Oracle, Autodesk, Boeing, Exxon Mobile и Walt Disney.

Из-за санкций западных стран магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria's Secret.

Западные страны ввели санкции против России на фоне спецоперации на Украине. В российском МИДе новые ограничения назвали незаконными и аморальными. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, эти санкции «бумерангом ударят» по самим западным странам.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Россия компании
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