Как приток россиян изменил жизнь в Ереване и поднял экономику Армении И чем за это приходится платить релоцировавшимся гражданам России

Ожидаемый прирост ВВП на порядок, трехкратный рос прибыли банковского сектора и увеличение человеческого капитала в ИТ-сфере на четверть — все это дал Армении начавшийся в феврале приток россиян. Подробнее — в материале РБК

Вид на Ереван (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Массовый приезд россиян в Армению, стартовавший вместе с началом специальной операции на Украине, сейчас заметен невооруженным взглядом. На улицах Еревана постоянно звучит русская речь, на афишах — всё больше русскоязычных артистов. «В результате второй волны (после начала частичной мобилизации. — РБК) мне не удается нормально практиковать армянский язык. Я говорю с местными на армянском, и, видимо, из-за того, что у меня акцент, они все быстро перестраиваются на русский. Немного обидно, но это такой теперь новый феномен текущей жизни Армении», — немного обиженно рассказывает репатриант Юрий. Он приехал в Ереван в начале марта и работает удаленно в российском компании.

Как сообщили РБК в Миграционной службе Армении, с начала года и по состоянию на конец октября в республику въехали более 786 тысяч россиян, вернулись в Россию 744 тысячи. Таким образом, в стране остались более 30 тысяч релоцировавшихся в этом году россиян, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда в Армении остались чуть более 16 тысяч россиян.

В службе также сообщили, что 4230 граждан России и 1332 членов их семей в этом году уже подали заявления на вид на жительство (ВНЖ) в Армении. Получить его достаточно просто: основанием может быть как работа, так и учеба, ведение бизнеса (инвестиции в армянскую экономику), а также воссоединение семьи или армянское происхождение. С ВНЖ можно оставаться в стране непрерывно более полугода. Без него россияне могут беспрепятственно находиться в республике до 180 дней.

«Это может иметь длительный эффект»

Прежде всего в Армению после 24 февраля, а затем и при объявлении частичной мобилизации поехали россияне, которые могли продолжать работать удаленно, или те, кто мог быстро найти работу на месте. Неудивительно, что именно поэтому крайне высок процент переехавших ИТ-специалистов, как отмечали в министерстве экономики республики.

В начале сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил эффект от этого явления: «Потоки, прибывшие в Армению, здорово выручили и выручают» республику. 7 сентября, на Восточном экономическом форуме, Пашинян выразил надежду, что в результате в этом году армянская экономика покажет рост в 7%. В октябре Центральный банк Армении пересмотрел прогноз роста ВВП, увеличив его практически на порядок — с 1,6% до 13%. «Мы видим 25-процентый рост человеческого капитала в IT-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — сказал глава национального банка Мартин Галстян на годовой конференции Международного валютного фонда.

Сфера услуг уже показала существенный рост. Согласно данным Статистического комитета Армении, только с января по август объем предоставленных услуг в Армении увеличился на 27,1% по сравнению с показателем прошлого года. Наибольший вклад в это внесли финансовый и страховой сектор, а также транспорт и связь.

Кроме того, приезжающие россияне, имеющие необходимые навыки и опыт работы, открывают в Ереване кафе, бары, небольшие концертные площадки. Как сообщили РБК в министерстве экономики Армении, с февраля по август россияне зарегистрировали в стране более 2,7 тыс. компаний. Большая часть из них — ИП (2541).

С другой стороны, в Армении выросли и цены. ЦБ Армении уже увеличил прогноз по инфляции — с 4% до 10%. Власти страны признали: из-за резко начавшего расти спроса появились проблемы на рынке недвижимости. «Я приехал в Ереван в конце февраля. Не сразу, но удалось снять квартиру за 600 долларов в месяц. Это при том, что до 24 февраля она сдавалась за 250 долларов. После объявления частичной мобилизации цены на жилье по всему Еревану вновь выросли. Сейчас она бы стоила 1200—1500 долларов. Несколько недель назад мой арендодатель сказал, что с 1 ноября повышает цену, и я буду должен платить 850 долларов», — рассказывает финансовый консультант Егор Степанян, переехавший в Армению с женой и дочкой из Санкт-Петербурга.

Как рассказали РБК в одном из крупнейших агентств недвижимости «Кентрон», с конца февраля ставки на рынке аренды выросли на 100%, свободных квартир в Ереване практически не осталось. Большинство россиян заключают контракт на 6 месяцев с возможностью продления. В несколько меньшей мере приток россиян повлиял на продажи квартир. «Покупателей не очень много. Только около 5% из приехавших из России сейчас покупают жилье. Причем в среднем и премиальных секторах — то есть речь идет о центре города, о новостройках. Цены с начала года выросли примерно на 30%», — говорит директор «Кентрон» Ваге Даниелян.

Коснулся рост цен и сферы перевозок. С начала года транспорт в стране подорожал более чем на 10%. В среднем, по словам релоцировавшихся собеседников РБК, общественный транспорт остается дешевле, чем в России. Но за последние полгода тарифы на местное такси уже повышались несколько раз, последний раз — летом.

«Открыть счет все сложнее»

Заработал на «российской волне» и банковский сектор. Только за первые полгода чистая прибыль армянских банков составила 111 млрд драм ($280 млн), при том что в прошлом году аналогичный показатель был почти в три раза меньше — 40 млрд. драм. Как уточнял приводивший в августе эти данные директор Союза банков Армении Сейран Саркисян, в основном рост прибыли обеспечили туристы и нерезиденты.

В мае этого года глава ЦБ Армении Галстян также сообщал, что за последнее время около 16 тысяч нерезидентов открыли новые счета в банках Армении, и большинство из них — резиденты России. Как сообщили в ответ на запрос РБК в регуляторе, к концу сентября объем средств физлиц-нерезидентов на текущих счетах в местных банках составил около 375 млрд драм ($933 млн). Это практически втрое больше, чем в прошлом году.

Рекордно вырос и объем денежных переводов из России в Армению. По подсчетам Евразийского банка развития (ЕАБР) за первые 8 месяцев года он составил $1,9 млрд — рост по сравнению с 2021-м почти в 3,5 раза.

При этом открыть счет в армянском банке становится всё труднее. С марта кредитные организации неоднократно усложняли процедуру открытия счета и получения карты для нерезидентов. Об этом сообщили РБК сразу несколько россиян, переехавших в Ереван в марте. Также некоторые банки повысили тарифы на обслуживание карт и установили лимиты на переводы.

Карты российской платежной системы «МИР» работают в Армении не везде и с перебоями, пожаловались РБК их держатели. 21 сентября ЦБ Армении сообщил, что местные банки самостоятельно будут решать, обслуживать или нет такие карты. Эту рекомендацию регулятор обнародовал после того, как США заявили о готовности вводить санкции за поддержку российской платежной системы за рубежом.

«Люди в целом начали друг с другом лучше общаться»

В связи с массовым притоком россиян появились в Армении и организации, помогающие им устроить жизнь на новом месте. Одной из таких площадок стал созданный в мае в Ереване фонд Hume. Он занимается интеграцией мигрантов через культуру, образование и социальную сферу. Раз в неделю фонд проводит лекции и публичные мероприятия по истории, культуре, повседневной жизни Армении. В среднем на подобные мероприятия приходили около 100 человек, после 21 сентября аудитория заметно выросла. «Мы делали три лекции подряд по 200+ человек — про деньги, документы, жилье в Армении. Мы звали на них экспертов и они давали комментарии по конкретным вопросам», — рассказала РБК сооснователь Hume Маруся Лежнева.

Из-за того, что многие россияне переезжают в Армению с детьми, актуальным стал вопрос преподавания в школах на русском. В апреле министерство образования, науки, культуры и спорта предложило увеличить количество классов, где обучение проходит на русском языке. Сейчас такие классы есть в более чем 60 школах Армении, половина из них в Ереване.

В апреле также в Ереване открылась «Свободная школа». Это платная школа, где обучение исключительно на русском языке. В программе — все обязательные предметы и армянский язык. Все учителя — переехавшие в Армению россияне (при этом набор все еще продолжается). Согласно данным с сайта школы, месяц обучения стоит 70 тысяч драм ($175).

При этом для армянской столицы стали нормой устраиваемые приехавшими россиянами концерты, выступления комиков стендапа, кинопоказы и даже лекции. «Много лекций, приехало очень много армян из диаспоры (армянской в России. — РБК), с очень хорошим образованием, которые ведут здесь просветительскую работу (…) В целом приток людей с довольно нетипичным бэкграундом для Еревана и для Армении привел к тому, что люди в целом начали друг с другом лучше общаться. И в принципе это легло очень на благодатную почву, потому что здесь нет каких-то стереотипов по отношению к русским», — обобщает живущий в Ереване Юрий.