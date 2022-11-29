Около 100 тыс. россиян остались в Казахстане после окончания мобилизации

Минтруда Казахстана: после начала мобилизации около 100 тыс. россиян остались в республике

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С начала объявления частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, сообщила на брифинге министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова, передает «Власть». При этом выехали из страны более 320 тыс. человек, около 100 тыс. остаются в Казахстане, уточнила министр.

Дуйсенова добавила, что, помимо новоприбывших россиян, в стране также находятся трудовые мигранты из России. По данным министра, в Казахстане работают и отчисляют пенсионные взносы 22 тыс. граждан России.

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября на границе с Казахстаном образовались автомобильные пробки, ожидание в очереди достигало нескольких суток. С 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, сообщал председатель комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. Поток россиян увеличился в два раза, до 20 тыс. человек в день, заявили 26 сентября в ведомстве. В основном приехали те, кто был вынужден так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», отмечал президент Касым-Жомарт Токаев. К 4 октября в Казахстан въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

18 октября Ахметжанов заявил, что количество въезжающих в страну россиян снизилось и вернулось к показателям до объявления мобилизации. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.