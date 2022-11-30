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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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В Армении в четыре раза увеличилось число временных регистраций россиян

В Армении число зарегистрированных по месту пребывания россиян увеличилось в четыре раза
Также российские граждане стали чаще обращаться за ВНЖ: за полтора месяца подано в 2,5 раза больше заявок, чем за тот же период прошлого года. При этом число тех, кому выдали документы, даже сократилось
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Армении с 21 сентября по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян, говорится в ответе пресс-службы полиции Армении на запрос РБК. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда временную регистрацию получили 722 российских гражданина.

Увеличилось и число заявок на получение вида на жительство (ВНЖ) среди россиян: за полтора месяца документы на получение вида на жительство подали 708 человек. За тот же период прошлого года — в 2,5 раза меньше — 277. Получили вид на жительство за это время 273 человека, в прошлом году — 257 человек.

При этом одному россиянину в получении ВНЖ за этот период 2022 года было отказано. Один отказ зарегистрирован в те же даты и в прошлом году. Причину отказов в полиции не уточнили.

Граждане России имеют право находиться в Армении не более 180 дней в течение года. Если россиянин планирует остаться в стране более чем на 30 дней, ему необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Президент Владимир Путин, выступая с обращением, заявил, что призыву будут подлежать в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет необходимые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После соответствующего указа на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались гигантские автомобильные пробки. Наиболее напряженная ситуация сложилась на КПП «Верхний Ларс».

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По данным ФСБ, число въездов россиян в Армению в третьем квартале 2022 года стало рекордным за пять лет: за июль—сентябрь туда выехали 267 тыс. раз. Также пятилетний рекорд побили Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Монголия. В Миграционной службе Армении сообщали, что с начала года и по состоянию на конец октября в республику въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 40 тыс. российских граждан. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Две волны эмиграции россиян оказали положительный эффект на экономику Армении: вырос рынок услуг, увеличилось число кафе и баров, которые открывали российские граждане. С другой стороны, выросли и цены. ЦБ Армении уже увеличил прогноз по инфляции — с 4 до 10%.

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Любовь Порываева Любовь Порываева
частичная мобилизация Армения регистрация ВНЖ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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