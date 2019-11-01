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Минтранс назвал сроки перевозки первых пассажиров в Крым на поезде

Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, говорится в сообщении Минтранса России. По данным ведомства, это станет возможным после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) уже разработало маршруты и графики движения поездов в Крым, уточняется в заявлении ведомства. Кроме того, в качестве перевозчика в Крым в Минтрансе определили частную компанию «Гранд Сервис Экспресс».  

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