В Крыму отказались признать подлинность расписания поездов из Москвы

В соцсетях появились изображения с расписанием поездов из Крыма до Москвы и Петербурга. В «Крымских железных дорогах» подлинность документа не подтвердили

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В сообществе «ВКонтакте» с названием ФГУП «Крымские железные дороги» появилось расписание поездов из Москвы в Симферополь. Поезда в Крым будут ходить ежедневно, продолжительность дороги составит 33 часа 5 минут туда, и 34 часа 50 минут обратно. В администрации предприятия подлинность этого расписания подтвердить отказались, а также указали на то, что эта страница не является официальной страницей «Крымских железных дорог».

«Мы не комментируем информацию из других источников. Когда будет официальное, появится на сайте», — заявили РБК в «Крымских железных дорогах».

Ранее в этой же группе появилось расписание поездов в Санкт-Петербург. Они также будут ходить каждый день, конечной точкой маршрута будет Севастополь. Продолжительность дороги от Петербурга до Севастополя составит 43 часа 25 минут и на час меньше в обратном направлении.

О появлении расписания поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург со ссылкой на фейковую страницу «Крымских железных дорог» во «ВКонтакте» писали «Российская газета» и «РИА Новости — Крым».