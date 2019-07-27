В Совфеде назвали условия возобновления движения поездов с Украины в Крым

В Совфеде назвали условия возобновления движения поездов с Украины в Крым

Украина не может восстановить железнодорожное сообщение с Крымом, не войдя в конкретный диалог с Россией. Об этом РБК заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Рано или поздно наступят какие-то подвижки в восстановлении нормальных отношений между Украиной и Россией. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал он.

Так сенатор прокомментировал петицию, адресованную президенту Украины Владимиру Зеленскому, с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом в связи с высоким пассажиропотоком на полуостров.

«Зеленский обязан будет рассмотреть, если больше 25 тыс. подписей соберут. Другое дело, согласится он или не согласится. Дорога не разобрана, пути есть, ее просто надо будет проверить на предмет возможной эксплуатации», — добавил Цеков.