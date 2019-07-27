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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В Совфеде назвали условия возобновления движения поездов с Украины в Крым

Украина не может восстановить железнодорожное сообщение с Крымом, не войдя в конкретный диалог с Россией. Об этом РБК заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Рано или поздно наступят какие-то подвижки в восстановлении нормальных отношений между Украиной и Россией. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал он.

Так сенатор прокомментировал петицию, адресованную президенту Украины Владимиру Зеленскому, с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом в связи с высоким пассажиропотоком на полуостров.

«Зеленский обязан будет рассмотреть, если больше 25 тыс. подписей соберут. Другое дело, согласится он или не согласится. Дорога не разобрана, пути есть, ее просто надо будет проверить на предмет возможной эксплуатации», — добавил Цеков.

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К Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

На сайте украинского президента также зарегистрирована еще одна петиция — о восстановлении авиасообщения с Россией. Под данным обращением к президенту уже подписались более 90 украинцев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято после того, как более 95% участников референдума выступили за присоединение к России. Украина, как и большинство стран — членов ООН, не признала результаты референдума.

Теги: Совет Федерации, Крым, ж/д-перевозки, новости РБК
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