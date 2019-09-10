Частный оператор поездов стал претендентом на перевозки пассажиров в Крым

Владелец первого в России частного поезда «Гранд Экспресс» подал заявку на товарный знак «Таврия». Компания заявила об интересе к перевозке пассажиров по Крымскому мосту, движение поездов по нему должно начаться в декабре

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Куда поедет «Таврия»

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». Об этом говорится в материалах Роспатента (есть в распоряжении РБК), их подлинность подтвердил представитель ведомства.

Действие товарного знака, на который претендует компания, охватывает в том числе связанные с железнодорожным транспортом товары и услуги — железнодорожные перевозки, вагоны и составы. Заявка была подана 17 июля. «Обращение находится на рассмотрении», — сказал РБК представитель Роспатента.

Таврия, а также Таврида — историческое название Крымского полуострова. «В связи с высокой степенью готовности транспортной инфраструктуры между материком и полуостровом компания рассматривает возможность расширения маршрутной сети», — заявил РБК представитель «Гранд Экспресса». «Предварительные оценки туристического спроса показывают, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал с точки зрения как роста пассажиропотока, так и востребованности сопутствующих сервисов. Регистрация товарного знака осуществляется в рамках формирования перспективного плана развития компании», — добавил он. Представитель «Гранд Экспресса» не уточнил, какие вагоны компания намерена использовать для поездок в Крым.

Официально оператор, который будет осуществлять перевозки пассажиров по Крымскому мосту, еще не назывался. Железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать в декабре 2019 года, автомобильное движение было запущено в мае 2018-го. Строительством автодорожной и железнодорожной частей моста занимается компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.