Дитрих пообещал запустить поезда по Крымскому мосту в срок

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено в планируемый срок — до конца текущего года, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь, передает ТАСС.

«Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — заявил Дитрих, добавив, что накануне прибыл на полуостров, чтобы «проинспектировать готовность» железной дороги. По словам министра, пока «довольно сложно сказать», кто выступит оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

В начале июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что темпы строительства путей на Крымском мосту позволяют предположить запуск поездов раньше намеченного срока. Когда это может произойти, он не уточнил. По информации Крымской железной дороги, движение поездов планируется запустить 9–10 декабря, а продажа билетов в Крым начнется с октября, за 45 суток до открытия. Маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.

В середине июня было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Всего на двух путях строители уложили около 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал.