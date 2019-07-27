В Крыму поддержали просьбу к Зеленскому запустить поезда на полуостров

Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной, это, прежде всего, выгодно Киеву. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, для решения этой задачи требуется не только «политическое решение», но и восстановление демонтированной железнодорожной ветки в Херсонской области. «Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом [ж/д сообщение], это нужно приветствовать. Посмотрим, как отреагирует администрация [президента Украины Владимира] Зеленского», — заключил Фикс.

Речь идет о петиции к Зеленскому, которая 25 июля была опубликована на сайте президента. В ней «переселенец из Севастополя» Ростислав Кохно просит Зеленского восстановить железнодорожное сообщение с Крымом, так как «ни для кого не секрет, что пассажирский поток в Крым [из Украины] очень большой. По мнению просителя, украинцы вынужденны сильно переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма. На момент написания материала под петицией подписался 91 человек при необходимых для рассмотрения 25 тыс. До конца сбора подписей остается 91 день.