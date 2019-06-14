Строители соединили рельсы первой железной дороги на Крымском мосту

Завершено строительство первого железнодорожного пути, проходящего по Крымском мосту, пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр Крымского моста.

Отмечается, что путь общей длиной 19 км прокладывался с двух берегов Керченского пролива — строительные бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки.

Для строительства пути было использовано 2,5 тыс. т рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. До полного возведения железнодорожной части моста по этому пути будут перевозить необходимые для стройки грузы вроде рельсошпальной решетки и щебня.

В июне исполняющий обязанности исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян сообщал, что запуск движения по железнодорожной части моста запланирован на 9-10 декабря, Продажа билетов откроется за за 45 дней до этого — в октябре.