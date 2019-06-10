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Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9–10 декабря, а продажу билетов в Крым предполагается начать с октября, за 45 суток до открытия. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

Сначала билеты на поезда будут продаваться в железнодорожных кассах, сейчас налаживается их продажа через интернет. Цена пока не сообщается. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года КЖД планирует запустить 11 поездов.

Отмечается, что маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Среднее время в пути на поезде Москва — Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым пока не планируется.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 8 июня, что темпы строительства путей на Крымском мосту позволяют предположить запуск поездов раньше намеченного срока. Он, однако, не уточнял, когда это может произойти.

Фотогалерея 
Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Открытие железнодорожного сообщения на Крымском мосту предполагалось в декабре 2019 года. Протяженность моста 19 км. В конце мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин сообщил, что первые пассажирские поезда по мосту пойдут в Москву и Санкт-Петербург.

Автомобильное движение на мосту открылось в мае 2018 года.
 

Теги: Крымский мост, железнодорожное сообщение, КЖД
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