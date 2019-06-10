Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9–10 декабря, а продажу билетов в Крым предполагается начать с октября, за 45 суток до открытия. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

Сначала билеты на поезда будут продаваться в железнодорожных кассах, сейчас налаживается их продажа через интернет. Цена пока не сообщается. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года КЖД планирует запустить 11 поездов.

Отмечается, что маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Среднее время в пути на поезде Москва — Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым пока не планируется.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 8 июня, что темпы строительства путей на Крымском мосту позволяют предположить запуск поездов раньше намеченного срока. Он, однако, не уточнял, когда это может произойти.