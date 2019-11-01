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Минтранс выбрал железнодорожного оператора пассажирских перевозок в Крым
Минтранс пояснил, что с инициативой об осуществлении перевозок обратилась сама компания. О том, что владелец первого в России частного поезда «Гранд Сервис Экспресс» заявил об интересе к перевозкам в Крым, РБК писал в сентябре
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс», говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Как пояснили в ведомстве, с такой инициативой выступила сама компания. В Минтрансе добавили, что первые пассажиры по железной дороге в Крым поедут в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста.

«Компания ГСЭ приняла решение о расширении географии маршрутов и выступила инициатором запуска пассажирских перевозок в Крым», — сообщил РБК представитель «Гранд Сервис Экспресс». Генеральный директор компании Александр Ганов перенаправил вопросы РБК в пресс-службу.

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О том, что «Гранд Сервис Экспресс» заявила об интересе к перевозке пассажиров по крымскому мосту, РБК писал еще в сентябре. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». Представитель «Гранд Сервис Экспресса» говорил, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал, и регистрация товарного знака осуществляется в рамках формирования плана развития компании.

Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить в декабре этого года. Запуск движения грузовых поездов отложили до июня 2020 года в связи с обнаружением древнего города, из-за которого участок керченского подхода пришлось перенести.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года. 

В Минтрансе отметили, что объявление оператора пассажирских поездов в Крым состоялось после прошедшей в пятницу поездки министра транспорта Евгения Дитриха на полуостров. 

Авторы: Юлия Выродова, Мария Кокорева
Теги: железнодорожное сообщение, Крым
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