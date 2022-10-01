Что изменится в российских законах в октябре
Новые субъекты федерации
30 сентября в Кремле были подписаны договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Палаты парламента рассмотрят вопрос о вхождении в Россию 4 новых субъектов 3-4 октября.
Зарплаты и соцвыплаты
С 1 октября зарплата работников бюджетных организаций, гражданского персонала воинских частей, работников воинских учреждений и органов исполнительной власти, приравненных к военной службе, будет увеличена на 4%.
С 1 октября размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан, составит 85,47% от размера этого довольствия.
С 26 октября в перечень соцвыплат, которые начисляются на карту «Мир», добавят соцпомощь, субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодную денежную выплату почетным донорам России.
Мобилизация и призыв
Призыв на срочную военную службу начнется на месяц позже — 1 ноября, а не 1 октября, как обычно. Планируется призвать 120 тыс. человек. В Генштабе заявили, что мероприятия никак не связаны со специальной военной операцией, а все срочники будут проходить службу в России. Там также уточнили, что все призывники, чей срок прохождения службы истек, отправятся домой. Сайт «Объясняем.рф» указывает, что срочники, чей срок службы по призыву заканчивается в октябре, могут быть мобилизованы — после увольнения в запас.
С 13 октября вступают в силу поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В соответствии с ними, в федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки может быть установлен пропускной режим на спецобъектах. Военнослужащие таких органов для охраны спецобъектов смогут применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику, осуществлять при обеспечении пропускного режима личный досмотр граждан и транспортных средств и осуществлять административные задержания.
Что изменилось в сентябре
- Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. К ним относятся удостоверение доверенностей и выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.
- 22 сентября правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными.
- 24 сентября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают тюремные сроки за мародерство в военное время или период конфликта, а также ответственность за добровольную сдачу в плен, отказ воевать и оставление части. Тот же закон предусматривает лишение свободы за нарушение условий гособоронзаказа.
- 24 сентября вступил в силу указ президента, который регулирует предоставление отсрочки от призыва по мобилизации студентам очной и очно-заочной формам обучения в государственных вузах и колледжах, получающим образование соответствующего уровня впервые. В Минобрнауки поясняли, что действие указа распространяется также на аспирантов.
- 26 сентября Минцифры опубликовало список из 195 приоритетных специальностей для обеспечения основных потребностей организаций в сфере ИТ и операторов связи. Работников, обладающих соответствующим дипломом и попавших в списки Генштаба, не будут мобилизовать.
- 27 сентября в РЖД сообщили, что вернут мобилизованным пассажирам и их сопровождающим деньги за билеты, в том числе и за «невозвратные». Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой или мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт.
- 27 сентября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому мобилизованным россиянам и их семьям не будут начислять пени за долги по ЖКУ и взносам за капитальный ремонт.
- 28 сентября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.
- 28 сентября Федеральная служба судебных приставов заявила, что временно прекратит взыскание долгов с граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве», для этого должнику необходимо подать заявление о приостановке производства в связи с прохождением воинской службы.
Финансы
С 1 октября банки обязаны предоставлять вкладчику краткую и понятную таблицу с информацией о ключевых условиях вклада (процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег). Это касается как открытия вклада в отделении банка, так и онлайн.
С 1 октября клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать ограничения или запреты на онлайн-операции. Например, установить максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Чтобы это сделать, клиенту нужно написать заявление в свой банк.
С 1 октября банки обязаны проводить идентификацию устройств, с которых совершаются онлайн-операции, подтверждать телефонные номера и адреса электронной почты клиентов для защиты от действий кибермошенников.
С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Далее порог для таких сделок будет снижаться: с 1 ноября — 10% портфеля, с 1 декабря — 5%, а с 1 января следующего года исполнение поручений неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по таким ценным бумагам не будут исполняться. Расчет доли будет производиться по данным на конец предыдущего рабочего дня.
Налоги
С 1 октября вступают в силу поправки к Налоговому кодексу. Теперь в список операций, освобождаемых от НДС, например, добавят:
- передачу газа и услуги по его транспортировке для Вечного огня и Огня памяти;
- реализацию имущества физическому лицу налогоплательщиком — иностранной организацией;
- финансирование участия в кредите в денежной форме;
- реализацию банками обработанных природных алмазов Банку России и другим банкам;
- реализация банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам.
С 1 октября изменятся правила исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными организациями электронных услуг. Теперь если иностранная организация оказывает такие услуги организации и ИП, то уплата НДС производятся последними в качестве налоговых агентов.
Автотранспорт
С 1 октября меняются правила в ОСАГО. Теперь при смене собственника машины владелец обязан уведомить об этом страховщика. Также в соответствии с новыми правилами, страховщик обязан предоставить потерпевшему результаты осмотра или независимой технической экспертизы по электронной почте, в личном кабинете или по месту нахождения страховщика.
С 1 октября можно будет предъявлять водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Функция заработает в тестовом режиме, электронные права будут действительны только вместе с «аналоговыми», так как соответствующие поправки об электронных водительских удостоверениях еще не внесли в действующую редакцию ПДД.
Стриминг
С 1 октября стриминговый сервис Storytel прекратит работу на территории России. Компания вернет клиентам деньги за подписку, оформленную на срок после 1 октября, а также предложит три месяца бесплатного доступа к платформе «Литрес».