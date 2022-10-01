Что изменится в российских законах в октябре

Новые регионы, права военнослужащих при мобилизации и индексация пенсий. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК

Новые субъекты федерации

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Палаты парламента рассмотрят вопрос о вхождении в Россию 4 новых субъектов 3-4 октября.

Зарплаты и соцвыплаты

С 1 октября зарплата работников бюджетных организаций, гражданского персонала воинских частей, работников воинских учреждений и органов исполнительной власти, приравненных к военной службе, будет увеличена на 4%.

С 1 октября размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан, составит 85,47% от размера этого довольствия.

С 26 октября в перечень соцвыплат, которые начисляются на карту «Мир», добавят соцпомощь, субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодную денежную выплату почетным донорам России.

Читайте на РБК Pro Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции

Мобилизация и призыв

Призыв на срочную военную службу начнется на месяц позже — 1 ноября, а не 1 октября, как обычно. Планируется призвать 120 тыс. человек. В Генштабе заявили, что мероприятия никак не связаны со специальной военной операцией, а все срочники будут проходить службу в России. Там также уточнили, что все призывники, чей срок прохождения службы истек, отправятся домой. Сайт «Объясняем.рф» указывает, что срочники, чей срок службы по призыву заканчивается в октябре, могут быть мобилизованы — после увольнения в запас.

С 13 октября вступают в силу поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В соответствии с ними, в федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки может быть установлен пропускной режим на спецобъектах. Военнослужащие таких органов для охраны спецобъектов смогут применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику, осуществлять при обеспечении пропускного режима личный досмотр граждан и транспортных средств и осуществлять административные задержания.

Что изменилось в сентябре Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. К ним относятся удостоверение доверенностей и выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. К ним относятся удостоверение доверенностей и выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей. 22 сентября правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными.

правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными. 24 сентября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают тюремные сроки за мародерство в военное время или период конфликта, а также ответственность за добровольную сдачу в плен, отказ воевать и оставление части. Тот же закон предусматривает лишение свободы за нарушение условий гособоронзаказа.

вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают тюремные сроки за мародерство в военное время или период конфликта, а также ответственность за добровольную сдачу в плен, отказ воевать и оставление части. Тот же закон предусматривает лишение свободы за нарушение условий гособоронзаказа. 24 сентября вступил в силу указ президента, который регулирует предоставление отсрочки от призыва по мобилизации студентам очной и очно-заочной формам обучения в государственных вузах и колледжах, получающим образование соответствующего уровня впервые. В Минобрнауки поясняли, что действие указа распространяется также на аспирантов.

вступил в силу указ президента, который регулирует предоставление отсрочки от призыва по мобилизации студентам очной и очно-заочной формам обучения в государственных вузах и колледжах, получающим образование соответствующего уровня впервые. В Минобрнауки поясняли, что действие указа распространяется также на аспирантов. 26 сентября Минцифры опубликовало список из 195 приоритетных специальностей для обеспечения основных потребностей организаций в сфере ИТ и операторов связи. Работников, обладающих соответствующим дипломом и попавших в списки Генштаба, не будут мобилизовать.

Минцифры опубликовало список из 195 приоритетных специальностей для обеспечения основных потребностей организаций в сфере ИТ и операторов связи. Работников, обладающих соответствующим дипломом и попавших в списки Генштаба, не будут мобилизовать. 27 сентября в РЖД сообщили, что вернут мобилизованным пассажирам и их сопровождающим деньги за билеты, в том числе и за «невозвратные». Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой или мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт.

в РЖД сообщили, что вернут мобилизованным пассажирам и их сопровождающим деньги за билеты, в том числе и за «невозвратные». Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой или мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт. 27 сентября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому мобилизованным россиянам и их семьям не будут начислять пени за долги по ЖКУ и взносам за капитальный ремонт.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому мобилизованным россиянам и их семьям не будут начислять пени за долги по ЖКУ и взносам за капитальный ремонт. 28 сентября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. 28 сентября Федеральная служба судебных приставов заявила, что временно прекратит взыскание долгов с граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве», для этого должнику необходимо подать заявление о приостановке производства в связи с прохождением воинской службы.

Финансы

С 1 октября банки обязаны предоставлять вкладчику краткую и понятную таблицу с информацией о ключевых условиях вклада (процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег). Это касается как открытия вклада в отделении банка, так и онлайн.

С 1 октября клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать ограничения или запреты на онлайн-операции. Например, установить максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Чтобы это сделать, клиенту нужно написать заявление в свой банк.

С 1 октября банки обязаны проводить идентификацию устройств, с которых совершаются онлайн-операции, подтверждать телефонные номера и адреса электронной почты клиентов для защиты от действий кибермошенников.

С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Далее порог для таких сделок будет снижаться: с 1 ноября — 10% портфеля, с 1 декабря — 5%, а с 1 января следующего года исполнение поручений неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по таким ценным бумагам не будут исполняться. Расчет доли будет производиться по данным на конец предыдущего рабочего дня.

Налоги

С 1 октября вступают в силу поправки к Налоговому кодексу. Теперь в список операций, освобождаемых от НДС, например, добавят:

передачу газа и услуги по его транспортировке для Вечного огня и Огня памяти;

реализацию имущества физическому лицу налогоплательщиком — иностранной организацией;

финансирование участия в кредите в денежной форме;

реализацию банками обработанных природных алмазов Банку России и другим банкам;

реализация банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам.

С 1 октября изменятся правила исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными организациями электронных услуг. Теперь если иностранная организация оказывает такие услуги организации и ИП, то уплата НДС производятся последними в качестве налоговых агентов.

Автотранспорт

С 1 октября меняются правила в ОСАГО. Теперь при смене собственника машины владелец обязан уведомить об этом страховщика. Также в соответствии с новыми правилами, страховщик обязан предоставить потерпевшему результаты осмотра или независимой технической экспертизы по электронной почте, в личном кабинете или по месту нахождения страховщика.

С 1 октября можно будет предъявлять водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Функция заработает в тестовом режиме, электронные права будут действительны только вместе с «аналоговыми», так как соответствующие поправки об электронных водительских удостоверениях еще не внесли в действующую редакцию ПДД.

Стриминг

С 1 октября стриминговый сервис Storytel прекратит работу на территории России. Компания вернет клиентам деньги за подписку, оформленную на срок после 1 октября, а также предложит три месяца бесплатного доступа к платформе «Литрес».