Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием Политика, 06:10
Мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги Общество, 06:00
Берлускони вышел вперед в своем округе на выборах в сенат Политика, 05:27
«Демократическая партия» Италии признала поражение на выборах в парламент Политика, 04:27
Глава МИД Испании допустил выдачу виз россиянам, покинувшим страну Политика, 04:25
Блинкен заявил о «праве» Украины вернуть территории, где идут референдумы Политика, 03:27
Польша перестала пускать россиян с шенгеном через аэропорты Политика, 02:35
Блинкен сообщил о плане США на случай применения Россией ядерного оружия Политика, 02:25
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Журналист Иван Сафронов выразил надежду, что не проведет в тюрьме 22 года Общество, 02:03
Bloomberg сообщил о сильнейшем с 1949 года обвале гособлигаций на Западе Финансы, 01:32
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика под Ярославлем Общество, 00:51
Экзит-полы показали лидерство правой коалиции на выборах в Италии Политика, 00:41
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги

Мобилизованных освободили от платы за оформление доверенностей у нотариусов
Они получили возможность не оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних, сообщили в Федеральной нотариальной палате
Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС

Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

Кроме того, палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень «дежурных нотариальных контор» в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — сообщили РБК.

В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Минобороны сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек. Согласно разъяснениям ведомства, в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Также министерство уточнило, при каких условиях гражданин освобождается от мобилизации.

Путин указывал, что мобилизованных приравняют к контрактникам, они смогут рассчитывать на те же выплаты и социальные гарантии. Минобороны отмечало, что им полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

В регионах решили предоставить мобилизованным и их семьям дополнительную финансовую поддержку. Где-то речь идет о единовременных выплатах в размере от 100 до 300 тыс. руб., где-то — о ежемесячных выплатах (25-50 тыс. руб.).
 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
частичная мобилизация мобилизация льготы нотариусы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Володин поручил исправлять допущенные при частичной мобилизации ошибки
Политика
В Госдуме предложили выплату мобилизованным в 300 тыс. руб.
Политика
10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter