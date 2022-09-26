Мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги

Они получили возможность не оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних, сообщили в Федеральной нотариальной палате

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Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

Кроме того, палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень «дежурных нотариальных контор» в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — сообщили РБК.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Минобороны сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек. Согласно разъяснениям ведомства, в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Также министерство уточнило, при каких условиях гражданин освобождается от мобилизации.



Путин указывал, что мобилизованных приравняют к контрактникам, они смогут рассчитывать на те же выплаты и социальные гарантии. Минобороны отмечало, что им полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.



В регионах решили предоставить мобилизованным и их семьям дополнительную финансовую поддержку. Где-то речь идет о единовременных выплатах в размере от 100 до 300 тыс. руб., где-то — о ежемесячных выплатах (25-50 тыс. руб.).

