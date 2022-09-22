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Правительство из-за санкций установит МРОТ «в особом порядке»

В 2023 году правительство решило определить размер прожиточного минимума и МРОТ «в особом порядке», отступив от ранее утвержденных правил, узнал РБК. Их величина вырастет до 14 375 и 16 242 руб. соответствено
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Из-за внеочередной индексации социальных выплат в июне 2022 года и высокой инфляции на фоне санкций правительство отступит от ранее утвержденных правил расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из законопроектов «О приостановлении действия отдельных положений ФЗ «О прожиточном минимуме» и «О внесении изменений в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», разработанных Минтрудом (документы есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с планами правительства).

Согласно законопроектам, величина ПМ и МРОТ в 2023-м и 2024 годах будет установлена «в особом порядке». РБК направил запросы в Минтруд и аппарат правительства (там переадресовали запрос в министерство). Проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, заявили в ведомстве.

Как изменится прожиточный минимум

С 2021 года в России действует новый подход к определению прожиточного минимума на душу населения. Если раньше он рассчитывался исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, то, согласно новой методике, показатель начали определять как 44,2% от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности (уровня, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже). Например, в 2021 году ПМ составил 11 653 руб. при медианном доходе населения в 2019 году в размере 26 365 руб.

За 2021 год медианный доход сложился на уровне 30,1 тыс. руб., то есть прожиточный минимум в 2023 году должен был бы составить около 13,3 тыс. руб.

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России
Экономика
Фото:Frank Augstein / AP

В 2022 году прожиточный минимум был определен на уровне 12 654 руб., однако с 1 июля, вместе с пенсиями и МРОТ, был увеличен на 10%, до 13 919 руб. То есть уже превысил уровень, который предусматривался бы на 2023 год исходя из действующей методики.

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Принимая во внимание состояние экономики и высокие темпы роста инфляции, вызванного ограничениями в связи с коронавирусом, а также нарастающим санкционным давлением на Россию, увеличение ПМ должно осуществляться в особом порядке, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

«Высокая прогнозируемая инфляция на 2022–2024 годы, а также сложившийся медианный доход за 2021 год (30 083 руб.) и его прогнозируемый уровень за 2022 год не позволяют использовать при установлении ПМ на 2023 и 2024 годы действующее соотношение ПМ с медианным доходом в 44,2%», — следует из документа.

Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме» в целях установления прожиточного минимума на 2023–2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов (составит 14 375 и 15 049 руб. соответственно), говорится в проекте.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости, от него зависят размеры социальных выплат — например, для нуждающихся семей с детьми, в рамках социального контракта по ряду направлений, а также социальных доплат к пенсиям. Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан, оценили в Минтруде.

Как изменится размер МРОТ

По действующим правилам, МРОТ устанавливается в размере не ниже величины ПМ трудоспособного населения и составляет 42% медианной заработной платы. Однако в 2023 и 2024 годах законопроектом о МРОТ предусмотрено исчисление его исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта.

«С учетом устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год 15 669 руб. с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, при этом его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%», — говорится в проекте.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению зарплаты около 3,5 млн работников, рассчитывают в Минтруде. «Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
МРОТ прожиточный минимум Минтруд правительство социальная политика
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