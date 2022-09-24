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Путин подписал закон о 10 годах тюрьмы за срыв условий гособоронзаказа

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Уголовный кодекс внесли изменения, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий гособоронзаказа. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу за нарушение условий гособоронзаказа лицом, которое ранее подвергалось аналогичному административному наказанию или наказывалось за нарушения в области воинского учета, предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет (ст. 201 УК). При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены.

Если преступление повлекло причинение государству ущерба в сумме, составляющей не менее 5% от цены такого госконтракта, но не менее 5 млн руб., или задание гособоронзаказа не было выполнено, нарушителю может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также УК дополнился новыми статьями, которые вводят наказание за отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения гособоронзаказа, а также санкции за такие преступления для должностных лиц.

Путин подписал закон о 10 годах колонии за добровольную сдачу в плен
Политика
Владимир Путин

Тот же закон предусматривает поправки в Уголовный кодекс, которые определяют периоды мобилизации, военного положения и военного времени как отягчающие обстоятельства при совершении преступления.

Так, ужесточается наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (ст. 332 УК — от двух до десяти лет) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая ч. 2.1 ст. 332 — от двух до десяти лет) «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

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Граждане, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

В Уголовный кодекс включены новые статьи: добровольная сдача в плен (ст. 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены) и мародерство (ст. 356.1, до 15 лет).

Законопроект об ужесточении наказаний за преступления, связанные с военной сферой, был принят Госдумой накануне объявления частичной мобилизации, в рамках которой на службе призовут 300 тыс. резервистов с боевым опытом. После его одобрил Совфед.

Теги
Уголовный кодекс гособоронзаказ
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