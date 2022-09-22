Правительство утвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными

Трудовые договоры мобилизованных будут приостанавливаться без расторжения, сообщили в правительстве

Фото: ТАСС

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, сообщение об этом опубликовала пресс-служба кабмина.

В соответствии с ним «трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты», а «их рабочие места будут сохранены».

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах», — говорится в сообщении.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко сообщила, что сенаторы разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, призванные обеспечить гарантии прав мобилизованных работников. В числе возможностей — сохранение за призванным на службу рабочего места или выплата государственной компенсации в случае, если сохранить его не удастся. Сохранение рабочего места за мобилизованными поддержал и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Мобилизованы будут 300 тыс. резервистов. Мобилизация коснется рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Генштаб утверждает, что одним из основных факторов при призыве будет наличие боевого опыта.