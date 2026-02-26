Статус призывника: изменения, электронные повестки и категории годности

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Призывная кампания — 2026: что должен знать призывник

Призывная кампания 2026 года проходит в условиях полной цифровизации воинского учета. Бумажные повестки дублируются в Реестре повесток и считаются врученными спустя семь дней после размещения в этом реестре (и с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах», если там есть аккаунт).

С 1 января 2026 года призыв на военную службу проводится в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Этот материал поможет разобраться, кто такой призывник, какие существуют категории годности, как законно получить отсрочку и что происходит после вручения повестки.

Кто считается призывником

Призывник — это гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящий на воинском учете и не пребывающий в запасе.

Верхняя граница призывного возраста увеличена с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года: теперь на срочную службу могут призвать мужчин до дня их 30‑летия включительно, если у них нет военного билета и действующей отсрочки.

Однако те, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года включительно, были автоматически зачислены в запас по прежним правилам и под новые нормы не попали.

До отправки в войска основным документом для призывника служит удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (т.н. приписное). Оно подтверждает постановку на учет и фиксирует категорию годности. Военный билет выдают после прохождения службы либо при зачислении в запас по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

Военкомат может запросить характеристику с места учебы или работы; ее учитывают при распределении по родам войск и оценке личных и деловых качеств призывника.

Повестки в 2026 году: реестр и ограничения

После получения повестки основной обязанностью призывника становится явка в военкомат в указанные дату и время (если их нет, то не позднее чем через 30 дней со дня выдачи повестки).

Повестка создается военкоматом в том числе в цифровом виде, вносится в Реестр повесток и считается врученной либо через семь дней после размещения в реестре, либо, если у человека есть аккаунт «Госуслуг», с момента ее размещения в личном кабинете на этом портале. Она считается врученной, даже если пользователь не ознакомился с документом.

Бумажные повестки не отменены и по-прежнему имеют юридическую силу. Однако во время осеннего призыва 2025 года в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве повестки направляли только в электронном виде.

Ответственность за неявку

Неявка без уважительной причины влечет административную ответственность по статье 21.5 КоАП России: штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Помимо нее начинают действовать следующие ограничения: запрет на выезд за пределы России, запрет на регистрацию ИП или в статусе самозанятого, отказ в оформлением кредитов, а также запрет на регистрацию транспорта и приостановка на регистрацию недвижимости.

При доказанном умысле при уклонении от прохождения службы наступает уголовная ответственность: по статье 328 УК России возможен штраф до 200 тыс. руб. (или доход за период до полутора лет), обязательные или принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет.

Уважительными причинами неявки, которые надо подтверждать документами, являются:

• заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по постановке граждан на воинский учет или судом.

С 2023 года усилена ответственность и за нарушения воинского учета: штрафы применяются и за неявку по повестке, и за несообщение о смене места жительства, работы или учебы, а также за невыполнение других обязанностей по воинскому учету.

Медицинская комиссия и категории годности

Перед посещением медицинской комиссии необходимо заранее собрать медицинские документы. Освидетельствование в военкомате в первую очередь опирается на уже имеющиеся данные.

Задача врачебной комиссии не поставить заболевание «с нуля», а сопоставить состояние здоровья с пунктами «Расписания болезней» из «Положения о военно‐врачебной экспертизе» и определить категорию годности. Поэтому необходимо заблаговременно подготовить выписки из стационаров, результаты МРТ и рентгена, заключения узких специалистов, справки из диспансеров.

Если в ходе освидетельствования невозможно вынести заключение о годности к военной службе, гражданина направляют в медицинскую организацию для амбулаторного или стационарного обследования с целью уточнения диагноза.

После прохождения медкомиссии гражданину присваивается одна из категорий годности к военной службе:

«А» — годен к службе без медицинских ограничений;

«Б» — годен с незначительными ограничениями;

«В» — ограниченно годен;

«Г» — временно не годен;

«Д» — полностью не годен к военной службе, предоставляется полное освобождение от исполнения воинской обязанности.

На примере плоскостопия: при первой и второй степени этого заболевания без выраженных нарушений функций граждан обычно признается годным к службе. Освобождение возможно при третьей степени при наличии стойких деформаций, артроза суставов стоп и болевого синдрома, подтвержденных рентгенографией.

Молодой человек на комиссии вправе задавать вопросы доктору, приносить справки, требовать повторного осмотра при сомнительных результатах и получить разъяснение по каждому диагнозу. Согласно закону граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.

Отсрочка от армии

Среди оснований для отсрочки:

Получение образования. Отсрочка предоставляется студентам очной формы в колледжах и вузах, а также аспирантам на весь нормативный срок программы при первой попытке получения соответствующего уровня образования.

Работа в силовых структурах или IТ-отрасли. Отсрочка доступна сотрудникам силовых структур и аккредитованных IТ‐компаний; для IТ‐специалистов обычно необходимы профильное образование и установленный стаж в компании из реестра Минцифры.

Семейные обстоятельства. Отсрочка для призывника с семьей возможна при следующих условиях: наличие двух и более детей; воспитание ребенка без матери; уход за близким родственником при отсутствии других обязанных лиц.

Состояние здоровья. Категория «Г» означает временную негодность и дает отсрочку на период лечения или реабилитации с последующим повторным освидетельствованием.

Альтернативные формы и полное освобождение от службы

Существуют альтернативные формы исполнения обязанности. Так, призывник может запросить контрактную службу вместо срочной при соответствии требованиям по возрасту и здоровью, а также подать на альтернативную гражданскую службу (АГС) при наличии соответствующих убеждений или вероисповедания или если человек относится к коренному малочисленному народу России.

АГС проходят в больницах, социальных учреждениях, на почте, в органах социальной защиты и других гражданских организациях, где требуются работники. Длительность службы — 21 месяц. В 2025 году Минтруд обновил список специальностей для АГС, расширив его с 238 до 266 пунктов. В феврале 2026 года ведомство выступило с предложением изменить список профессий, по которым можно будет пройти альтернативную гражданскую службу: в новый перечень вошли 363 позиции. Число организаций, где можно будет пройти АГС, может увеличиться с 1798 до 1927.

Полное освобождение от службы, помимо не годных по состоянию здоровья или прошедших АГС, получают:

имеющие ученую степень;

уже отслужившие граждане;

не отбывшее наказание или имеющие непогашенную судимость за совершение преступления;

сыновья или родные братья военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших во время нее.

Кроме того, на воинском учете не состоят граждане, постоянно проживающие за рубежом.

Служба: быт и денежное довольствие

Призывник находится на полном государственном обеспечении, ему предоставляют питание и форму. Денежное довольствие составляет около 2 тыс. руб. в месяц, к этой сумме могут добавляться надбавки за условия службы или определенные должности. Средства перечисляются на банковскую карту.

В случае давления, нарушений или иного проявления неуставных отношений призывнику необходимо обращаться к непосредственному командиру, дежурному по части или в военную полицию и военную прокуратуру. Фиксация фактов и своевременное обращение повышают шансы на быстрое реагирование.

Срок службы по призыву составляет 12 месяцев. После его окончания призывник — уже дембель, увольняется в запас; срок выслуги официально оформляется и подписывается приказом командира части.

Вопросы и ответы

Можно ли выезжать за границу, если ты призывник?

До момента размещения повестки в соответствующем реестре ограничений на выезд нет. Запрет на выезд начинает действовать с даты, когда повестка считается врученной. С этого момента гражданину автоматически запрещается покидать территорию России до явки в военкомат. Норма закреплена в ст. 15.1 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Призывают ли с двойным гражданством?

В российском законодательстве допускается наличие второго и двойного гражданства. В первом случае Россия хотя и не запрещает человеку иметь гражданство другой страны, признает его только своим гражданином. Во втором случае страна признает, что человек имеет права и обязанности и другого государства.

Россия заключила двустороннее соглашение о двойном гражданстве только с Таджикистаном и с частично признанными государствами в Закавказье — Абхазией и Южной Осетией.

Что касается призыва, то, согласно ст. 10 и 22 закона № 53-ФЗ, призыв распространяется на всех граждан страны мужского пола призывного возраста, если они не освобождены или не имеют отсрочки. Поэтому факт наличия второго гражданства или двойного гражданства не является основанием для освобождения, если только у России нет соответствующего международного договора. Так, в соответствии с соглашением России и Таджикистана об урегулировании вопросов двойного гражданства, если человек отслужил в Таджикистане, на срочную службу в России его не призовут. Такой же пункт есть в соглашениях с Абхазией и Южной Осетией.

Каков срок службы в 2026 году?

Срок срочной службы в 2026 году остается прежним — 12 месяцев. Он установлен ст. 38 Федерального закона № 53-ФЗ и не изменялся при повышении призывного возраста до 30 лет.

Что будет, если не жить по прописке?

Гражданин обязан уведомлять военный комиссариат о смене места жительства или пребывания, не подтвержденного регистрацией. Это требование закреплено в ст. 10 закона № 53-ФЗ. Несообщение сведений может повлечь административную ответственность по ст. 21.5 КоАП России. Размер штрафа за нарушение правил воинского учета увеличен и может достигать 10–20 тыс. руб. в зависимости от состава правонарушения.