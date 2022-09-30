Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. человек с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Указ опубликован на портале правовой информации.
Таким образом, в этом году осенний призыв начнется на месяц позднее, чем обычно.
Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021-го: тогда в армию собирались призвать 127,5 тыс. человек. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тыс.
Осенний призыв в этом году проходит на фоне частичной мобилизации. С начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях.
После объявления в России частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу вновь заявил, что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». По его словам, призывники продолжат служить только на территории России.
Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочников будут «своевременно направлять» к местам проживания. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский (цитата по ТАСС).
На правительственном портале пояснили, что после увольнения в запас срочников могут мобилизовать. Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.