Президент Путин подписал указ об осеннем призыве в армию 120 тыс. человек с 1 ноября

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 ноября

В этом году осенний призыв начнется на месяц позже, чем обычно. Срочников не будут отправлять в зону проведения спецоперации, заявил Шойгу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. человек с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, в этом году осенний призыв начнется на месяц позднее, чем обычно.

Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021-го: тогда в армию собирались призвать 127,5 тыс. человек. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тыс.

Осенний призыв в этом году проходит на фоне частичной мобилизации. С начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях.

После объявления в России частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу вновь заявил, что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». По его словам, призывники продолжат служить только на территории России.

Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочников будут «своевременно направлять» к местам проживания. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский (цитата по ТАСС).

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На правительственном портале пояснили, что после увольнения в запас срочников могут мобилизовать. Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.