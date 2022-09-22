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Генштаб заверил, что новобранцев срочной службы не отправят в Донбасс

Предстоящий призыв на срочную службу пройдет в плановом порядке и в установленные сроки, он не зависит от частичной мобилизации, заявил представитель Генштаба Владимир Цимлянский. Он заверил, что срочники пройдут службу в России
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Призыв на срочную службу пройдет в установленные сроки, он никак не связан с проведением спецоперации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке», — заявил Цимлянский, добавив, что срочную службу призывники будут проходить на территории России.

Цимлянский подчеркнул, что все призывники, срок службы которых истек, отправятся домой. По его словам, в этом году на срочную службу призовут 120 тыс. россиян, что меньше, чем прошлой осенью.

Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря. В прошлом году на срочную службу призывали 127,5 тыс. новобранцев, а годом ранее — 134 тыс.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. На службу призовут 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт или военно-учетную специальность, их обучат или переобучат. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, это 1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет более 25 млн человек. Он пояснил, что протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать».

Как разъяснило 22 сентября Минобороны, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Мобилизовать могут и тех, кто состоит на воинском учете и находится за границей «с краткосрочной поездкой». Мобилизация не коснется признанных временно не годными к службе, ухаживающих за родственниками или инвалидами I группы, имеющих четырех и более детей.

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