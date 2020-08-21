МВД Белоруссии сообщило о почти 50 уголовных делах за насилие к силовикам

В Белоруссии за насилие против силовиков во время протестов возбудили 46 уголовных дел. По словам главы МВД страны Юрия Караева, СМИ односторонне освещают ситуацию, не упоминая о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов

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МВД Белоруссии завело уголовные дела в отношении 46 человек за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акций протестов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде», — говорится в нем.

Освещение обстановки в Белоруссии в СМИ глава МВД республики Юрий Караев назвал однобоким, поскольку те не упоминают о пострадавших во время столкновений силовиках. «СМИ очень искусно освещают только одну сторону. Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов», — сказал он.

В частности, за последние несколько дней в Белоруссии на дороге несколько раз умышленно сбили милиционеров, указали в МВД. «От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание», — сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.