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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о почти 50 уголовных делах за насилие к силовикам

В Белоруссии за насилие против силовиков во время протестов возбудили 46 уголовных дел. По словам главы МВД страны Юрия Караева, СМИ односторонне освещают ситуацию, не упоминая о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

МВД Белоруссии завело уголовные дела в отношении 46 человек за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акций протестов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде», — говорится в нем.

Освещение обстановки в Белоруссии в СМИ глава МВД республики Юрий Караев назвал однобоким, поскольку те не упоминают о пострадавших во время столкновений силовиках. «СМИ очень искусно освещают только одну сторону. Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов», — сказал он.

В частности, за последние несколько дней в Белоруссии на дороге несколько раз умышленно сбили милиционеров, указали в МВД. «От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание», — сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

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Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, их с результатом 80,1% голосов выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%. Штаб последней итоги выборов не признал: по его оценке, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.

Акции протеста сопровождались столкновениями с силовиками, которые для разгона демонстрантов применяли дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Трое участников протестов погибли, более 7 тыс. человек были задержаны.

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Более 600 позже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании, сообщил Следственный комитет Белоруссии. Заявления поступили и против протестующих — следователи зарегистрировали 124 заявления и сообщения «о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры)». По данным МВД на 18 августа, под административным арестом оставалось 44 человека.

Автор: Виктория Полякова
Теги: акции протеста, Белоруссия
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