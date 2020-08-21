Лукашенко заявил о нежелании белорусских силовиков «отдавать страну»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не собираются никому отдавать свою страну. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил по время своего визита на агрокомбинат «Дзержинский», передает БелТА.

Лукашенко отметил, что перед посещением предприятий встретился с руководителями правоохранительных структур, с которыми обсудил поддержание правопорядка и реакцию на внешние угрозы, пересказывает агентство.

«Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать», — сказал президент.

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